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5 универсальных сывороток для решения самых частых проблем с кожей
Фото: Пресс-служба «Миксит»

5 универсальных сывороток для решения самых частых проблем с кожей

Михаил Петров

Общество

Омолаживающие сыворотки прочно вошли в повседневный быт современной женщины. Косметические средства с высоким содержанием активных веществ полюбили москвички, стремящиеся всегда к ухоженности и красоте. Вместе с популярным бьюти-брендом Елены Назаровой, «Вечерка» составила топ-5 универсальных сывороток от Mixit для решения самых частых проблем с кожей.

Прежде всего, нужно понять, какого эффекта вы хотите добиться? Ответив на этот вопрос, можно смело выбрать одну из пяти сывороток коллекции SKIN Chemistry. Успех вам обеспечен.

При пигментации и первых возрастных изменениях кожи поможет сыворотка SKIN Chemistry Lactic Acid 5%+HA Serum. Этот эликсир молодости с молочной и гиалуроновой кислотами — универсальный помощник для тех, кто уже замечает незначительные возрастные изменения. Молочная кислота очищает, отбеливает и отшелушивает ороговевшие клетки, а гиалуроновая кислота предотвращает обезвоживание кожи, как на поверхности, так и в глубоких слоях.

Для жирной кожи лучше всего подойдет сыворотка SKIN CHEMISTRY Niacinamide 10% + Zinc 0,5% Serum. Жирный блеск, постакне и воспалительные процессы боятся цинка, который есть в составе этой сыворотки. В ней в тандеме с ним действует ниацинамид. Цинк обладает антисептическим действием, нормализует сальную секрецию и очищает поры, а ниацинамид регулирует гидролипидный баланс.

А вот для сухой кожи будет в самый раз сыворотка SKIN CHEMISTRY Hyaluronic Acid 1,5% Serum. Она с гиалуроновой кислотой, не только увлажняет кожу, но и снижает отечность.

Разгладить глубокие морщины поможет сыворотка SKIN CHEMISTRY Copper Peptides 1% + HA Serum. Для мощного антивозрастного эффекта есть в ее составе и гиалуроновая кислота, и пептиды меди. Последние стимулируют выработку коллагена и эластина, которые разглаживают морщины.

Избавиться от ощущения стянутости кожи, вернув ей прежнюю эластичность, позволит сыворотка SKIN CHEMISTRY Hemp 5%+Rosehip 1% Oil. Имеющиеся в ее составе масла конопли и шиповника восстанавливают эластичность кожи и замедляют процессы ее старения.

Эти и другие сыворотки участвуют в проекте Beauty Aутлет Mixit, который позволит всем желающим внести вклад в спасение экологии.

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