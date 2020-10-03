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«Усыплять не станем»: Запашный — о ситуации в цирке из-за пандемии
Фото: instagram.com/zapashny.ru

«Усыплять не станем»: Запашный — о ситуации в цирке из-за пандемии

Олег Сыров

Общество

Пандемия коронавируса больно ударила по российским циркам. Об испытаниях, с которыми столкнулся Большой Московский государственный цирк, «Вечерней Москве» рассказал его директор, народный артист РФ Эдгард Запашный:

— Начну с хорошего. Нам за этот период удалось сохранить труппу Большого Московского государственного цирка. «Дю Солей», самый большой цирк в мире, объявил себя банкротом. Наш цирк держится! Мы смогли выжить, потому что у российских артистов особое, личное отношение к работе и животным. Мы никогда не бросим своих питомцев, тем более не станем их усыплять.

Запашный отметил, что цирковые артисты «частного сектора» восемь месяцев без работы, и им очень тяжело. Однако эти люди, по словам дрессировщика, стоически борются с обстоятельствами. Народный артист посетовал, что за период самоизоляции было отменено множество премьер.

— Во всем мире не проводились фестивали. В Москве также отменили два фестиваля, посвященных цирковому искусству. Порадовало, что (Никите — прим. «ВМ») Михалкову удалось открыть кинофестиваль. Нам пришлось отменить мероприятия, так как более половины участников-иностранцев, с которыми заключены контракты, не смогли бы приехать из-за границы, — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».

«Усыплять не станем»: Запашный — о ситуации в цирке из-за пандемииФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Запашный признался, что его тревожит сложившаяся из-за пандемии обстановка. При этом коллектив цирка строго выполняет предписания Роспотребнадзора. В то же время, как заметил дрессировщик, некоторым артистам, например акробатам, выступать в масках крайне тяжело.

Трудности ощущаются во всех сферах, будь то спорт или область культуры, говорит Запашный. Однако цирк, в отличие от театров, дотаций не получает.

— И мне, и всем людям карантин ударил по карману сильно — не то слово! — рассказал собеседник «ВМ». —Я говорил с руководством Росгосцирка: казна буквально пуста. Если субсидий не будет, мы не знаем, что дальше.

Запашный заключил, что надежда есть. Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил его, что помощь будет.

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