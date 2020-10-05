Диоксид циркония: плюсы и особенности применения в стоматологии

Фото: Михаил Подобед «Вечерняя Москва»

Каждый человек мечтает о красивой улыбке. Довольно часто добиться этого совсем несложно — необходимо следить за гигиеной полости рта, регулярно посещать стоматолога и наладить питание. Тем не менее многие люди оттягивают лечение до последнего момента. Такая задержка чревата выпадением зубов и возникновения других проблем со здоровьем. В этом случае спасти положение могут коронки из диоксида циркония.

Что такое диоксид циркония?

Это материал белого цвета, который совмещает в себе прочность металла и приятный внешний вид. В стоматологии он используется примерно с середины 1990-х годов. На основе данного материала можно изготовить как обычную коронку для одного зуба, так и большой протез сразу для нескольких зубов.

В чем плюсы коронок из диоксида цикрония?

В первую очередь этот материал стал широко применим в стоматологии благодаря его высокой прочности. Это ставит его на порядок выше имплантов, изготавливаемых из эстетичной, но очень хрупкой керамики. Кстати, такие протезы и коронки могут полностью заменить боковые зубы и выдержать большую жевательную нагрузку.

Кроме того, диоксид циркония довольно износостойкий. При должном уходе за протезами они могут находиться в идеальном состоянии примерно до 15 лет. Даже с течением времени они сохраняют свой первоначальный цвет, а также имеют минимальную стираемость, что не может не радовать их обладателей.

Еще одной важной особенностью этого материала является его биосовместимость и идеальная гипоаллергенность. Этот факт особенно важен для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Эстетика является не менее серьезной причиной остановить свой выбор на протезах из диоксида циркония. Данный материал довольно просто тонируется до необходимого оттенка зубов конкретного пациента. Именно поэтому проведенная реставрация выглядит максимально незаметной.

В каких случаях используется этот материал?

1. Большой участок зубов поражен кариесом.

2. Отсутствуют все зубы.

3. Отсутствует 2-4 зуба подряд.

4. Склонность к аллергическим реакциям на некоторые препараты и материалы.

Тем не менее есть противопоказания к зубным операциям с использованием диоксида циркония. В частности, его нельзя применять к беременным пациенткам. Помимо этого, он противопоказан людям со сниженным иммунитетом и с наличием психических расстройств. Также ограничениями к использованию этого материала являются глубокий прикус, воспалительные процессы в полости рта и ночной скрежет зубами. Указанные случаи тщательно изучаются лечащий врачом, а после принимается решение, как лучше помочь пациенту.

Как ухаживать за протезами из диоксида циркония?

Ежедневная гигиена рта является обязательным правилом для каждого обладателя таких протезов. Конструкции чистятся дважды в день специальной зубной пастой. Кроме того, после любого приема пищи следует полоскать рот, а при необходимости также использовать зубную нить для очистки межзубных промежутков. Также врачи рекомендуют не грызть твердую пищу, как например, орехи или лед, а другую подобную еду надо при возможности разрезать на несколько кусков. Помимо этого, пациентам советуют в первое время ограничить употребление красящих напитков и продуктов: чай, кофе, ягоды и тому подобное.

Что касается курения, то прямого запрета на это нет. Однако стоит понимать, что данный процесс рано или поздно приведет к образованию налета на зубах, коронках или протезах, даже при должном уходе. Если сложно отказаться от курения полностью, следует довести количество сигарет до минимума.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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