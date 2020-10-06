Опоры наружного освещения: виды и места применения

Пречистенка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Необходимой составляющей любой городской архитектуры является уличное освещение. Обычный человек может подумать, что между всеми фонарями в населенном пункте нет никакой разницы. Однако это не так. Причина в том, что опоры освещения бывают разными по материалу изготовления. Также помимо своей основной функции они создают художественный облик города.

Опоры наружного освещения являются деталью всей осветительной установки, которая необходима для поддержания светильников или прожекторов. При этом качество освещения зависит именно от правильно выбранной опоры.

Виды опорного освещения

Данные конструкции различаются по материалу изготовления. В частности, существуют железобетонные опоры. Произведенные из бетона и арматуры, они являются довольно прочными. Однако есть один минус, который существенно снижает их популярность — они очень тяжелые, из-за чего их затруднительно перевозить и устанавливать.

Кроме того, есть композитные опоры, которые изготавливают из многокомпонентных полимеров. Благодаря этому они относительно легкие, удобные в транспортировке и монтаже, а также устойчивы к коррозии и другим внешним факторам. Однако такие изделия довольно дорогие.

Наиболее популярным и оптимальным вариантом являются металлические опоры освещения. Обычно они изготавливаются из стали. Для того, чтобы защитить конструкции от коррозии, используется горячее цинкование. Опоры погружаются в специальную емкость с расплавленным цинком при температуре 450 градусов по Цельсию. Этот процесс делает установки еще более прочными, устойчивыми к механическим повреждениям и стойкими к неблагоприятным погодным условиям.

Другие плюсы металлических опор наружного освещения1. Небольшой вес. Благодаря этому их легче перевозить и устанавливать в необходимом месте.

Приятный внешний вид. На сегодняшний день существует большое количество проектов опор, которые можно воссоздать как вдоль трассы, так и в парковой зоне. Большой срок эксплуатации. В случае соблюдения всех необходимых условий эксплуатации, опоры могут прослужить более 70 лет.

Типы металлических опор освещения

Силовые — к данным конструкциям кабель подводится по воздуху. Это необходимо в ситуациях, когда прокладку под землей никак нельзя осуществить, или когда нужно протянуть самонесущий изолированный провод.

Несиловые — используются для того, чтобы подвешивать светильники на высоте до 12 метров.

Декоративные — как следует из названия, отличаются от других опор своим внешним видом и большим разнообразием подключаемых светильников.

Высокомачтовые — данные опоры устанавливаются для освещения спортивных арен, аэропортов и других подобных объектов.

Каким образом выбрать опоры для наружного освещения

Выбор металлической или другой опоры наружного освещения зависит сразу от нескольких факторов. Так, необходимо учитывать климат того или иного региона: влажность, силу ветра и сейсмоактивность. Кроме того, следует обратить внимание на особенности грунта и целевое назначение конструкции. Также важно оценить площадь, которая будет освещаться. Наконец, нужно придерживаться требований безопасности и предписаний строительных норм и правил.

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