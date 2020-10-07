Психолог рассказала, как нельзя вести себя на первом свидании

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Первое свидание — момент радостный и романтичный, но вместе с тем и крайне ответственный. Вы должны не только продемонстрировать себя с лучшей стороны, но и сделать правильные выводы о человеке, с которым проведете вечер. Вы еще не знаете, может ли он быть опасен, насколько он адекватен и насколько ваши взгляды на жизнь совпадают. Психолог Ольга Романив составила список из пяти мужских и женских черт, которые вполне могут стать поводом прекратить общение уже на начальной стадии.

Меркантильность

Попытки «залезть в карман» и постоянные расспросы о заработках на первом свидании должны настораживать как мужчин, так и женщин. Отношения между мужчиной и женщиной движутся в сторону равноправия все стремительней, так что к предложению поделить счет поровну сегодня не стоит относиться как к чему-то неприемлемому. Однако просьба заплатить за него должна вас насторожить. А что касается мужчин, то им лучше сразу не называть многообещающих цифр, чтобы проверить, не потеряет ли дама к вам интерес.

Сексизм

Фразы, которые начинаются со слов «женщина должна», «мужчина не имеет права» и так далее, как правило, говорят о негативных установках в отношении противоположного пола. Если ваш собеседник слишком отчетливо представляет себе ваше место в этом мире, исходя из вашего пола, не стоит продолжать общение. Сам подход несправедлив, потому что женщина никому ничего не должна и мужчина никому ничего не должен.

Хамство

Речь идет не только о хамстве непосредственно в ваш адрес, но и в адрес обслуживающего персонала и других окружающих людей. Не стоит списывать все на «неудачный день» и уж тем более думать, что именно в отношении вас человек поведет себя иначе в дальнейшем. Не стройте иллюзий, ведь если это произошло, да еще и на первом свидании, значит, человеку это свойственно.

Незаинтересованность

Нетрудно понять, когда ваш собеседник совершенно не вникает в то, что вы говорите, и лишь ждет подходящей минуты, чтобы поговорить о себе. Скорее всего, у вас ничего не выйдет. Ведь если человек вами очарован, он всегда внимательно слушает и задает вопросы, чтобы узнать вас поближе. Даже если вы и сойдетесь, то велика вероятность, что в этих отношениях вы так и останетесь безмолвным слушателем.

Негатив в сторону бывших

«Моя бывшая — такая стерва!» или «мой бывший — полный козел» — подобные высказывания должны насторожить. Прекращать общение на этой фразе, возможно, и не стоит, но с этого момента лучше повнимательней присмотреться. Здесь может таиться несколько неприятных моментов. Если ваш собеседник так высказывается, есть вероятность, что он еще тоскует по предыдущим отношениям, через оскорбления пытается преодолеть тягу к бывшему партнеру, а ваша роль в этой ситуации — способ забыть этот эпизод. Как правило, из этого ничего хорошего не выходит.

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