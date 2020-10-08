Что нужно успеть садоводам осенью

Российский садовод и фермер / Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

О том, что можно и нужно сделать в саду, рассказывает кандидат биологических наук, генеральный директор студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

Ростом невелики, но урожайны

Садоводам расслабляться некогда. Сейчас, когда облетят все листья на деревьях в саду, наступит очень важная для дальнейшего роста и развития «неделя сада» — время, когда нужно успеть переделать огромное количество дел.

Старые сады наши видны издалека — под кронами огромных яблонь крыши домов порой попросту незаметны. Деревья ростом до шести, а то и более, метров — сегодня относят к наследию прошлых времен.

Обработать их от болезней и вредителей трудно, яблоки собрать — морока. Сейчас, когда пришло время посадки лиственных культур, есть возможность омолодить сад в прямом смысле слова. Надо посадить яблони на карликовых подвоях. Внешне эти деревья не отличаются от обычных яблонь ничем, неопытный глаз и не заметит одну или две прививки, сделанные на стволе. Но они-то как раз и принципиальны: привитый к шейке ствола карликовый подвой не позволит дереву вымахать! Дерево на карликовом подвое вырастает в высоту всего метра на три, не более, а порой останавливается в росте и еще быстрее, метрах на двух. Есть среди карликовых яблонь и те, крона которых имеет сланцевую форму. Ветви таких яблонь распростерты над землей и, кроме урожая, привносят на участок декоративную «изюминку». Очевидность плюса невысокой яблоньки в объяснении не нуждается: проблемой перестает быть и уход, и сбор урожая. Выбор стоит останавливать на классике — Анис, Штрефлинг (оно же Осеннее полосатое), Антоновка, Мельба, зимний сорт Лобо. Если обратитесь в проверенный питомник, можете не сомневаться, что найдете то, что подходит вам. Причем не берите яблонь много. Участки у большинства из нас невелики, лучше посадить одну невысокую яблоньку и на нее весной привить несколько разных сортов. Будет у вас чудо-дерево. Как прививать? Технологии описаны, многим известны, а при случае расскажу, как можно тренировать навыки прививки на обычной картошке. Надо сказать, что одного «карлика» по урожайности вполне хватит всей семье.

Займитесь посадкой лиственных пород: сажать на «неделе сада» можно и декоративные лиственные, включая иву и клены, главное — отложите посадку хвойников. Это — не их время!

Чистим перышки

Уставший за сезон сад нуждается в уходе. Первое и основное сейчас — побелка стволов. Как только листья опадут и тени в саду станет меньше, темные стволы будут крепко расцелованы солнцем. Так крепко, что и трещины не исключены. Белить деревья надо не как придорожные столбики, а на высоту протянутой вверх руки — как достанете. Да-да, это принципиальный момент! Теперь далее. Посмотрите на листья, на опад — он здоров? Или на нем есть следы ржавчины, черный сажистый налет грибков, как раз сейчас разбрасывающих свои споры, оранжевые пятнышки, дырочки? Листья хороши в перегное, но не в этом году. Эти, поврежденные, лучше сжечь, не жадничая. Приствольные круги обязательно обработайте инсектицидом от зимующих вредителей, их яиц и личинок, ветви — медесодержащими препаратами. Осенью на участке пригодится и фунгицид «Скор» («Раек») — прекрасное средство из класса триазолов, этакий витамин для растений, от которого они здоровеют, обретают иммунитет. «Скором» можно обрабатывать растения и по листве, до ее опадания — он приостановит распространение спор грибков.

Всем цвести!

Самое время пришло позаботиться и о том, чтобы сад с ранней весны встречал вас цветами. Посадите мелколуковичные эфемероиды — чудесные пролески, кандыки, крокусы и хохлатки. Чтобы луковички не потерялись, практически в любом садовом магазине или центре вам предложат специальные корзинки-сеточки. Штука удобная, но пока она почему-то у нас не особо приживается. Обратите внимание, какое разнообразие мелколуковичных представлено на рынке — и по колору, и по размеру цветков, есть махровые варианты, только сажай. Кстати, стало модным подсаживать луковички крокусов на площадки с газонной травой, очень эффектно смотрится такой газон по весне. А потом крокус отцветает и не мешает росту и покосу травы абсолютно.

Обед? По расписанию

Малина, смородина и крыжовник, черноплодная рябина и прочие кусты — все они послужили вам. Надеюсь, вы не забыли их подкормить после сбора урожая. Если нет — сделайте это сейчас, но уже не усердствуя сильно, не внося ни в коем случае азотных удобрений. Обратите внимание — азота много даже в скошенной траве, так что сейчас, после позднего кошения, складывать траву под кусты в это время года не рекомендуется. Поухаживайте и за малиной: обычную подрежьте на треть по высоте, взрыхлите, обработайте от вредителей, ремонтантной дайте отплодоносить и обрежьте сухие и старые ветви прямо у самой земли, когда снимите урожай. У ежевики отплодоносившие стебли тоже срезайте под корень. Весной вырастут новые, вот они-то и будут плодоносить!

АНЕКДОТ

Вечер, центральная площадь города, дует ветер, в кроне качается на ветру лампочка, разбрасывая сквозь листву свет. Мужчина подшофе останавливается, долго и внимательно смотрит на лампочку и борбочет: «Ну, Мичурин, ну дает, не ожидал...»

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