Дом с историей: 101-й день рождения отметил центр содействия семейному воспитанию «Молодая гвардия»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

ЦССВ «Молодая гвардия», расположенный в Новой Москве, уже 101 год является домом для детей, лишившихся родительской заботы. За эти годы менялось его название, обустраивались новые здания, трансформировались подходы к работе с детьми-сиротами. Но одно всегда оставалось неизменным: любовь педагогов к воспитанникам и желание помочь им вырасти достойными людьми. Рассказываем о том, как создавался ЦССВ «Молодая гвардия» и чем он живет сейчас.

По мотивам стихотворения…

После Гражданской войны десятки тысяч детей оказались без родителей, без крова и заботы. По указанию Ленина повсеместно стали создаваться детские дома. Так, в октябре 1919 года в бывшем имении Лосевых, в полутора километрах от железнодорожной станции Толстопальцево, появился детский дом «Загородная школа 2-й ступени». Название «Молодая гвардия» ему присвоили спустя четыре года — после публикации одноименного стихотворения известного поэта Безыменского, ставшего гимном комсомола.

Тогда в «Молодой гвардии» вместе с детьми-сиротами обучалось немало ребят из ближайших сел и деревень, не имеющих возможности получать образование по месту жительства. Одновременно с получением хороших знаний воспитанники «Молодой гвардии» проходили настоящую школу жизни. В своем подсобном хозяйстве дети учились работать на земле: выращивали овощи и фрукты, ухаживали за домашними животными.

— В свободное время каждый из воспитанников мог заняться чем-то интересным и полезным: играть в футбол, в городки или крокет, заниматься на турниках. Со своими спектаклями и концертами ребята выступали перед жителями близлежащих деревень. Зимой старшие ребята заливали пруд для катка, мастерили самодельные лыжи. По выходным отправлялись в походы, а в свободные вечера устраивались бальные танцы. В детском доме была своя библиотека, книжный фонд которой не только тщательно берегли, но и пополняли. Ветхие книги ремонтировали, — рассказывает Вера Глонти, директор ЦССВ «Молодая гвардия».

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

Переезд и война

Летом 1927 года детский дом переселился в бывшее имение купца Абрикосова. Территориально это между станцией и аэропортом Внуково, где располагается центр и сейчас.

Когда началась война, «Молодую гвардию» эвакуировали в Челябинскую область. Старшие ребята ушли на фронт и храбро сражались с врагами. Многие из них награждены орденами и медалями. В честь «молодогвардейцев», участвовавших в боях и трудившихся в тылу, на территории центра 8 мая 1985 года появился памятник «Вечная слава».

— После войны число осиротевших детей стало еще больше. Когда «Молодая гвардия» вернулась из эвакуации летом 1943 года, детский дом пополнился новыми воспитанниками. Постепенно восстанавливалось подсобное хозяйство — помогали шефы-комсомольцы из совхоза «Московский», воины-пограничники. Главным подарком шефов из КГБ стало трехэтажное здание первого жилищного корпуса, в который ребята переехали в октябре 1986 года. Через три года «Молодую гвардию» реорганизовали в детский дом семейного типа. Так в СССР появился первый детский дом, где жизнь воспитанников была устроена по семейному типу, — рассказывает Людмила Репина, замдиректора по социальной работе ЦССВ «Молодая гвардия».

Современная «Молодая гвардия»

Сейчас в ЦССВ живут 80 мальчишек и девчонок. Всех ребят, поступающих сейчас в «Молодую гвардию», можно разделить на две группы: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Чтобы ребята с ранних лет могли понимать всю важность домашних хлопот и бытовых обязанностей, в центре «Молодая гвардия» созданы условия, чтобы они могли выполнять всю домашнюю работу ежедневно, а не эпизодически. Большое внимание уделяется трудовому воспитанию, профориентации и профессиональной подготовке.

— Задача воспитателя — найти путь к сердцу каждого ребенка, лишенного родительского тепла и заботы. Необходимо не только укреплять здоровье, но и лечить души таких детей: улучшать и поддерживать их внутреннее спокойствие. Для этого педагоги постоянно ведут поиск оптимальных форм и методов оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам, — говорит Людмила Репина, замдиректора по социальной работе.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

Ежегодно дети и подростки совместно с членами попечительского совета проводят военно-спортивные игры «Зарница» и «Тропа разведчика». Ребята участвуют в работе отрядов, которые занимаются поиском и захоронением останков советских воинов, погибших в годы войны. Благодаря этому подростки развивают свои морально-психологические и физические качества, получают специальные профзнания и умения, необходимые будущим защитникам.

Для развития творческих способностей детей в центре есть разные кружки по интересам: рисование, «Кукляндия», игра на гитаре, музыкальные, швейные, компьютерные и спортивные секции. Воспитанники участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах детского творчества, в КВН, олимпиадах, в традиционном конкурсе «Созвездие». Часто занимают призовые места.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

— В нашем центре создано единое реабилитационное пространство, где помощь и поддержку могут получить семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Условия жизни в центре максимально приближены к домашним, — рассказывает Вера Глонти.

— В основе работы педагогов лежит принцип социального партнерства с ребенком, семьей и общественниками. Основная задача — возврат ребенка в кровную семью или устройство в семью замещающую, — рассказывает Оксана Крапивцева, старший воспитатель ЦССВ.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

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