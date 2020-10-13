Почему звезды возвращаются к естественному цвету зубов

Шура / Фото: Александра С. Тархова

Голливудская улыбка, долго бывшая мечтой всех, кто может себе ее позволить, уже не тренд. «Вечерка» разбиралась, почему теперь актуален естественный цвет зубов.

Как считает главный врач одной из столичных стоматологических клиник Александр Коростелев, естественная красота всегда будет в моде.

— Ярко-белые зубы рано или поздно начинают напрягать, человек устает от их неестественного цвета, — уверен эксперт. — Лучше своих зубов нет ничего. Но можно всегда что-то доработать.

Стоматолог подчеркивает: важен правильный подход. Скажем, установка виниров имеет противопоказания.

— Не можем их ставить, если у пациента кривые зубы — возможны сколы, неприятные ощущения, пациент не получит желаемого результата, — поясняет Александр. — Нужна оценка состояния прикуса, всех нюансов. Иногда требуется ортодонтическое лечение, а уже потом занимайтесь эстетикой. Возможно, хватит осветления, и не придется пилить зубы.

По словам врача, тенденция вернуть им натуральность выражена пока неярко.

— Не скажу ,что каждый день приходят пациенты, которые хотят вернуть зубам прежний вид, — говорит Коростелев. — Например, с каждой установкой виниров зубы понемногу стачиваются. Срок службы этих накладок — 10 лет, кто-то меняет их раз в пятилетку, кто-то — каждые 15 лет. Это довольно затратно. Если зубы имеют неплохую форму, нет коронок, виниров, можно ограничиться отбеливанием. А потом мы всегда можем поставить виниры, но должны понимать, что обратного пути нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Криворотов, звездный стоматолог:

— Тренд голливудской улыбки устарел. В 90-е люди ставили себе белые фаянсовые зубы, а сейчас стремятся к натуральности. Никто, конечно, не просит сделать желтые зубы. Улыбка должна быть здоровой и чистоплотной, зубы — белыми, но необязательно самого светлого оттенка. А в погоне за идеальной улыбкой важно не навредить себе: медицина, в том числе стоматология, увы, сделала крен в сторону скорейшей реализации потребностей пациента.

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