Москвичи избавятся от старых телефонов

Фото: www.sxc.hu

В этом году в столице введен раздельный сбор мусора. Эту благую экологическую инициативу поддержали представители бизнеса. Так, например, Tele2 решила масштабировать экологический проект «Переплавка» на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 579 салонах связи оператора в 60 регионах России в течение года. Собранные телефоны отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта — привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов.

По данным глобального исследования компании Ipsos, проблема роста объема мусора — самая важная для россиян, она беспокоит 46 процентов опрошенных в стране.

— У современного потребителя появилась новая социальная роль — из счастливого клиента он превратился в производителя мусора. Новый герой нашего времени — тот, кто живет, не оставляя за собой "мусорного следа", — отмечают аналитики.

Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, они накапливаются у потребителей.

И вот сотовый оператор запустил первый операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, но и создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, оператор подарит сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи компании, а своим клиентам — еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2, поснила:

— Смартфон уже давно стал нашим «окном» в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона – в виде растущего количества электронных отходов. Авторы доклада на всемирном экономическом форуме в Давосе пришли к выводу, что ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20 процентов из них утилизируется. Наш подход — не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения.