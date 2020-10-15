Пьяный барин. Миф об алкоголизме русских породила скучающая элита

Кадр из фильма «Самогонщики» (1961)

Поголовное пьянство россиян — это миф, который запустили иностранцы, после чего его подхватило само население России. Об этом заявил эксперт по алкогольному рынку, главный редактор сайта «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.

— Первым источником мифа о российском пьянстве можно назвать французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Россию в 1839 году, — поясняет эксперт.

В нашей стране, где у аристократии сохранялась мода на все французское, эти слова хором подхватили.

— Пьянство в России действительно было распространено, но только среди элиты, у которой на алкоголь были деньги. Когда с визитом приезжали иностранцы, правилом хорошего тона было напоить их так, чтобы идти не могли, — это был знак уважения, — добавляет доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Немцов. — Вот у иноземных гостей и сложилось впечатление, что русские пьют. А крестьяне, да еще крепостные — а это свыше 90 процентов населения империи — на что им было пить-то?

Аристократы же, по его словам, закладывали за воротник, как правило, от скуки.

— Когда на улице полгода холодно, а дома заняться нечем, наваливается сплин, вот его и разбавляли алкоголем, — говорит медик.

Как там у Пушкина: «Выпьем, няня, где же кружка?»

Кстати, уровень потребления алкоголя на душу населения в России в настоящее время — от 10 до 12 литров чистого спирта в год. Причем половина этих «совокупных градусов» приходится на пиво, самый слабый алкоголь. В России пьют меньше, чем в Белоруссии, Прибалтике, Чехии и многих других странах.

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