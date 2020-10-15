Могу управлять роботами

Политик, сенатор РФ и депутат Московской городской думы, полковник запаса Вооруженных сил РФ Инна Святенко / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору. Поделиться секретамиможет даже женщина-политик с погонами полковника российской армии.

«Вечерке» рассказала о себе начистоту политик, сенатор РФ и депутат Московской городской думы, полковник запаса Вооруженных сил РФ Инна Святенко.

1 Враги — слово грубое, и я сомневаюсь, что смогу назвать кого-то своим врагом. Скорее, есть люди, которые имеют отличное от моего мнение. Отношусь к ним с уважением. У людей не может быть абсолютно одинакового взгляда на мир.

2 Между патриархатом и матриархатом выбираю первое. Я выросла в патриархальной семье, она у нас большая, и мне нравится такой уклад. Считаю, что в таких семьях каждый находится на своем почетном месте, и уверена, что мои дети продолжат семейные традиции.

3 Правонарушения в моей жизни были связаны исключительно с вождением: я с 18 лет за рулем и, к сожалению, не всегда ранее могла увидеть знаки, которые обозначали ограничение скорости. Но никогда более 20 километров в час не превышала.

4 Если сравнивать мою жизнь с жизнью моих детей, то они совершенно разные. Дети уже выбрали профессию, и жизнь у них по определению не может быть похожа на мою.

5 К смертной казни отношусь отрицательно. Считаю, пожизненное заключение — самая большая пытка, которая может существовать для виновного человека.

6 Безукоризненное здоровье и работоспособность — то, чем я хотела бы обладать и чего мне сейчас не хватает.

7 Вещих снов никогда не вижу и в них не верю. Сплю крепко.

8 Никогда не чувствовала себя одинокой в Новый год. Это невозможно, когда у тебя такая большая семья. Начиная с рождения, я отмечала этот праздник исключительно в семейном кругу.

9 Вокруг света за 80 дней — не для меня. Не люблю длинные путешествия. Поэтому для кругосветного путешествия выбрала бы такой авиационный маршрут, на котором есть возможность делать частые остановки в городах, знакомиться с разными достопримечательностями, а не тратить много времени на дорогу.

10 Если бы надо было выбрать три блюда, которыми бы я питалась целый месяц, то в моем рейтинге — овсянка, сырники и докторская колбаса. Если говорить о напитках, то вне конкуренции чай: зеленый, черный с лимоном и травяной с мятой.

11 Очень люблю сюрпризы. Например, когда, придя домой, я вижу, что дочки приготовили пирог, — чудесное и приятное удивление.

12 Есть в моей семье такая реликвия — вышивка моей прабабушки. И глядя на нее в детстве, я выбрала себе хобби, которым увлекаюсь и сейчас, — вышивка крестиком.

13 «Белый Бим Черное ухо» — фильм, пересмотреть который не хватает сил. Смотрела его в детстве и пересматривала во взрослом возрасте, рыдала одинаково.

14 Задумалась над тем, какое событие или эпоху я бы хотела увидеть своими глазами… Восхищаюсь античной культурой. Хотелось бы посмотреть, как жили до нашей эры в Римской империи и Древней Греции.

15 Думаю, что искусственный интеллект способен в недалеком будущем восстать против человечества. Он уже стоит на грани принятия решений за человека… По первой специальности я программист. И в случае, если бы искусственный интеллект меня заменил, я бы вернулась к своей профессии по первому образованию и была бы тем программистом, который этим искусственным интеллектом управляет.

16 От 30 до 40 лет — самый прекрасный возраст, на мой взгляд.

17 Говорила, говорю и буду всегда говорить спасибо своим родителям! За то, что у нас большая и крепкая семья, за то, что они всегда со мной, моими детьми и внуками и поддерживают нас во всем.

ДОСЬЕ

Инна Святенко родилась 6 февраля 1967 года. Выпускница факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени Ломоносова (1989). Полковник запаса Вооруженных сил РФ. Доктор технических наук, специалист в области подготовки пилотов и разработчик авиационных тренажеров маневренных самолетов. Преподавала в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Депутат Московской городской думы с 2001 года. Представляет Капотню, часть районов Люблино и Марьино. В сентябре 2019 года избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации. С января 2020 года — председатель комитета Совфеда по социальной политике. Замужем, воспитывает двух дочерей.

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