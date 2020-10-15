Столичные руководители рассказали о своем отношении к ретроградному Меркурию

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Астрологи предупреждают: «До 3 ноября включительно жители Земли снова окажутся под воздействием ретроградного Меркурия. Это уже третий, заключительный в текущем году, период, когда Меркурий может оказать негативное влияние на судьбы людей». «Вечерняя Москва» решила расспросить руководителей столичных структур и ведомств: опасаются ли они подобных прогнозов.

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Хорошо помню те времена — это, по-моему, в конце 80-х прошлого века началось, когда из всех щелей повылезали разного рода экстрасенсы, хироманты, гороскопщики и прочие предсказатели и целители. Мне, тогда молодому человеку, это казалось каким-то довольно смешным массовым помешательством. Ради интереса прочитал тогда про знаки зодиака. Помню, что показалось довольно занятным, но и не более того. Наверное, именно молодость и уберегла меня от увлечения этими поветриями. Ведь, казалось, при чем тут знаки какие-то, когда я полон сил и устремлений, мне и так все по плечу.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы

Сейчас, по прошествии уже достаточно большого отрезка времени, тем более смотрю на гороскопы с нескрываемым скепсисом. И дело даже не в том, что я уже много лет человек православный. Сама жизнь показала мне, что никакие звезды, планеты, их особое расположение на нашу судьбу не влияют. Знаковые люди — да, еще как могут повлиять! В моей судьбе есть несколько встреч, которые круто изменили мою жизнь. Могу сказать, что это прекрасные люди, которым я всегда буду признателен. А звезды пусть себе спокойно светят, люблю поздними вечерами смотреть на них и думать о чем-то хорошем.

Александр Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Можно долго говорить о том, что все, что могло произойти, уже случилось, и в этом виноваты планеты, небесные светила или кто-то еще. Пока человек не принял решения, что-то еще можно изменить. Астрология как франшиза: люди верят, что за тебя уже все придумано, твой путь предопределен, и тебе нужно с этим как-то жить. Астрологи советуют: ты будешь богатым, красивым и успешным, если последуешь каким-то мистическим символам и знакам. Есть люди, которые верят в это, выбирают себе в советники астрологов, специалистов, которые, по их мнению, обладают особыми знаниями, компетенциями по части трактования судеб по звездам и их движениям. Они советуются с ними при приеме серьезных решений, обсуждают текущие дела, полагаясь на волю свыше. Лично я себя отношу к материалистам. Взять хотя бы то, что я окончил классический медицинский институт, где учили, что жизнь, здоровье и судьба человека находятся исключительно в его руках, зависят от его поступков и действий.

Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева:

— Можно сказать, что я верю в подобные мистические истории, влияние планет, определенные сочетания дней и чисел. Но наблюдаю за собой и понимаю, что все-таки часто обманываюсь. Например, жду какого-то негатива, а его не случается. А в другие дни, напротив, ожидаю хороших событий, а происходят неприятности. Вот такой казус отмечаю для себя. При этом к приметам и суевериям серьезно не отношусь и всегда всем желаю хорошего дня!

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Константин Воронин, генеральный директор «Столичного археологического бюро»:

— В астрологию, предсказания, ретроградный Меркурий и большую Луну к неприятностям или серьезным переменам особо не верю. Это все из разряда суеверий, на мой взгляд. Есть какие-то запомнившиеся под влиянием взрослых привычки, оставшиеся с детства. Но это из разряда народных примет. Например, помню, как говорили: «Вышел из дома, а потом вернулся, не забудь показать зеркалу язык». Можно и перед зеркалом погримасничать. А черных котов просто обожаю. У самого дома живут два таких пушистых друга — для меня это друзья, которые сколько угодно могут мне переходить дорогу. А планеты, их расположение на небосводе — пусть догадками об их влиянии на людей занимаются ученые. Каждый по-своему оценивает космос и свое место во Вселенной.

Генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин показывает шлем, найденный на Биржевой площади / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

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