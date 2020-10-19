Как выбрать кровать в спальню

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Во время ремонта или при переезде на новую квартиру многие люди задумываются о приобретении новой кровати. Это непростая задача, поскольку обычно спальное место обустраивается на долгое время, а значит оно должно полностью удовлетворять человека по своим параметрам на протяжении нескольких лет.

На что обращать внимание при выборе кровати в спальню?

Во-первых, важно покупать кровать в соответствии с собственными параметрами. Речь идет о росте, весе и возрасте. Например, людям старшего возраста не рекомендуется выбирать очень высокие или очень низкие модели — лучше найти что-то средний по высоте предмет мебели.

Во-вторых, кровать должна быть соизмерима с размерами спальной комнаты. Например, покупка слишком большой кровати может стать серьезной ошибкой. Причина в том, что такой предмет мебели попросту займет всю свободную площадь помещения. Это будет выглядеть не очень красиво и доставит определенные неудобства. В этом случае есть смысл обратить внимание на кровати-трансформеры. Такой вариант поможет гармонично и со вкусом обставить комнату, а также сэкономить небольшую площадь комнаты.

В-третьих, всегда необходимо учитывать дизайн комнаты. Так, для старинного классического стиля больше подойдут элитные кровати с дорогим декором, а для скандинавского стиля — белые металлические кровати. В свою очередь в деревенских стилях и в минимализме гармонично будет смотреться простая деревянная кровать.

Также важным пунктом является покупка матраса. Часто они продаются вместе с кроватями, однако их качество может быть далеким от идеала. Именно поэтому лучше приобретать отдельно каркас кровати и матрас. Есть несколько видов матрасов: с пружинами и без них, а также сочетающие пружины и другие материалы. Выбирать матрас необходимо исходя из особенностей своего здоровья — в ряде случаев рекомендуется приобретать ортопедические модели. Стоит отметить, что универсальными считаются матрасы средней жесткости. А вот мягкие варианты больше подойдут для пожилых людей.

Кроме того, не менее важными критериями по выбору кровати являются ее стоимость и качество товара.

Пара советов по выбору двуспальной кровати

Для того, чтобы правильно выбрать кровать для двух человек, следует придерживаться нескольких правил. В частности, рекомендуется прибавлять примерно десять сантиметров к росту более высокого партнера — это число будет означать длину кровати. Например, если у человека рост 170 сантиметров, то длина кровати должна составлять 180 сантиметров.

Для определения ширины спального места нужно лечь на спину и положить руки на пояс. Ширина в таком положении показывает, сколько места необходимо одному человеку. Затем прибавляются показатели второго партнера, и получается общая ширина будущей постели.

Высота кровати должна определяться в зависимости от возраста и роста обоих людей в паре. Лучше всего будет найти некое среднее арифметическое и заказать кровать в зависимости от этой цифры.

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