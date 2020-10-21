Москвичи все чаще покупают SIM-карты в интернете

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Пандемия коронавируса, похоже, стала главным драйвером роста рынка электронной коммерции. Причем сервисы доставки продолжают стремительно расти и после снятия ограничений. По данным исследования компании Criteo, 61 процент россиян благодаря опции быстрой и бесплатной доставки будут продолжать совершать покупки в магазинах, которые открыли для себя во время карантина.

Оператор Tele2, кстати, зафиксировал сохранение позитивного тренда онлайн-продаж во втором полугодии 2020 года. Так, в сентябре в столичном регионе число активаций SIM-карт, заказанных в интернет-магазине компании с опцией доставки, увеличилось на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 29 процентов год к году.

Оператор сфокусировался на развитии цифровых каналов розничных продаж, выходя за пределы собственных платформ и укрепляя партнерские отношения. Этой осенью компания запустила продажи SIM-карт в электронном дискаунтере «Ситилинк». Теперь при заказе смартфона, планшета или «умного» устройства на сайте магазина цифровой техники клиенты смогут добавить в корзину SIM-карту для подключения гаджета.

Кроме того, в июле оператор вывел подключения на Wildberries — здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не стали исключением. С начала запуска количество заказов SIM-карт оператора в крупнейшем российском онлайн-ретейлере выросло на 192 процента. А в сентябре этот показатель увеличился на 36 процентов по сравнению с августом.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, поясняет:

— Мы делаем ставку на синергию онлайна и офлайна, выстраивая экосистему вокруг обслуживания клиентов. Для рынка это не просто хороший кейс, это новый тренд развития экономики. Сегодня наш клиент может выбрать номер и заказать его домой в интернет-магазине оператора или партнера, самостоятельно без помощи продавца взять SIM-карту в наших салонах или приобрести в магазине у дома. При этом мы отмечаем, что офлайн-каналы не теряют своей популярности на фоне стремительного роста сегмента электронной коммерции. Число успешных MNP-портаций, т. е. переходов в нашу сеть с сохранением номера своего мобильного телефона, в точках продаж продолжает демонстрировать позитивную динамику.

Кстати, для клиентов доступна опция самостоятельной регистрации SIM-карты в интернет-приложении оператора. Подсказки интерфейса приложения помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи и правильно сфотографировать паспорт.