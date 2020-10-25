Нарушение правил движения оправдывают спешкой
Инспекторы дорожно-патрульной службы Центрального административного округа провели рейд «Веломототранспорт». Корреспондент «Вечерней Москвы» проверил вместе с патрулем, как участники движения соблюдают ПДД.
Пост расположился в районе перекрестка у метро «Красносельская»: пересечение Верхней и Нижней Красносельской улиц с Краснопрудной. Место весьма оживленное — здесь расположено множество точек общественного питания.
— В них заказывают еду местные жители и люди из соседних районов. Рядом с заведениями много курьеров, доставляющих заказы. В качестве транспортного средства они часто используют велосипед и нередко нарушают правила движения, — рассказывает инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД капитан полиции Андрей Мезенцев.
В этот момент по пешеходному переходу, проигнорировав ПДД, предписывающее переходить дорогу пешком, проезжает доставщик еды.
— Так ездить запрещено, — констатирует Андрей Мезенцев и останавливает нарушителя. Курьер игнорирует объяснения патрульного и активно оправдывается.
— У нас жесткий регламент, мы быстро должны доставить еду заказчикам, — объясняет Айбек Ахматов. — На доставку пиццы на расстояние в 500 метров нам дается 3 минуты. Поэтому мы и берем напрокат велосипеды или покупаем их.
— Но вы понимаете, что нельзя переезжать переход? — интересуется полицейский.
— Я не знал об этом, — смотрит удивленно парень.
Незнание закона не освобождает от ответственности, заключает полицейский и составляет административный протокол. Теперь курьеру придется заплатить в качестве штрафа 500 рублей.
Расстроенный доставщик уезжает. Не проходит и 15 минут, как замечаем еще одного нарушителя. Другой сотрудник службы доставки совершает аналогичный маневр. Он очень удивляется, когда его останавливает полицейский. Аргумент у Кутманбека Женишбекова тот же — время на доставку жестко регламентировано и поблажек нет.
Полицейский объясняет, к чему может привести пренебрежение Правилами дорожного движения, и составляет очередной протокол, сетуя, что подобных ситуаций на данном участке случается много.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Шевцов, командир 1-го батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления внутренних дел по Центральному округу:
— За девять месяцев 2020 года в Центральном административном округе произошло 339 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6 человек. Несмотря на то что это наполовину меньше, чем в 2019 году (тогда за 9 месяцев погибло 12), мы продолжаем вести профилактическую работу, чтобы водители мотоциклов и велосипедов соблюдали Правила дорожного движения.
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