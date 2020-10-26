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На Московском НПЗ увеличили экономию воды благодаря «Биосфере»
Фото: Стоян Васев

На Московском НПЗ увеличили экономию воды благодаря «Биосфере»

Никита Миронов

Общество

Московский НПЗ усовершенствовал работу биологических очистных сооружений «Биосфера». Теперь очищенную на 99,9 процента воду будут использовать в приготовлении пара для нужд предприятия. Уникальное для отечественной нефтепереработки техническое решение дополнительно сократит потребление тепловой и электрической энергии. Экономический эффект от мероприятий составит более 120 млн рублей в год. «Биосфера» — один из ключевых проектов второго этапа программы развития Московского НПЗ.

Обеспечение промышленных установок паром — это важная составляющая нефтепереработки: пар используется для подогрева сырья и непосредственно в технологических процессах. А еще он — неотъемлемая часть систем пожарной безопасности.

— Еще на стадии проектирования в инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера» была заложена возможность дополнительно сократить потребление ресурсов. Благодаря работе комплекса в повторный цикл возвращается свыше 80 процентов воды. Получение пара из этой воды позволяет оптимизировать производственный цикл и сократить количество операций. За счет этого снижается потребление тепловой и электрической энергии, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Преимущества проекта оценили и эксперты парламентского форума «Экология», в рамках которого завод рассказал о том, как идет его модернизация.

Нефтеперерабатывающий завод
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