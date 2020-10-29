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Врачам, которые борются с коронавирусом, начали снова помогать продуктами
Фото: freepik.com

Врачам, которые борются с коронавирусом, начали снова помогать продуктами

Никита Миронов  

Общество

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», отправила бесплатные продукты в больницы Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Более 6,6 тысячи работников медицинских учреждений, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, получили чай, кофе, воду, колбасные изделия, молочную продукцию и сладости общим весом 5,5 тонны.

В осенне-зимний сезон уровень заболеваемости горожан традиционно выше, и у медицинских работников резко возрастает нагрузка. Медики, борющиеся с распространением коронавирусной инфекции, иногда не имеют возможности покинуть рабочее место и вынуждены трудиться практически круглые сутки. Для их поддержки торговая сеть магазинов возобновила акцию по доставке продуктов в больницы.

Продовольственная помощь была передана в Детскую городскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой в Москве, а также сотрудникам семи больниц Санкт-Петербурга (Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, Городской больницы Святого Великомученика Георгия, Городской Александровской больницы, Городской Покровской больницы, Городских больниц № 15 и № 38 им. Н. А.Семашко, Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова) и Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Ретейлер подготовил все необходимые продукты, а волонтеры фонда «Русь» доставили их в больницы в удобное время.

— Медицинские работники продолжают борьбу с коронавирусом, и сейчас, в момент роста заболеваемости, им особенно нужна поддержка. Мы позаботились о том, чтобы они могли перекусить и немного пополнить свои силы в течение рабочего дня. Волонтеры фонда «Русь» уже доставили продукты, и мы вместе намерены продолжать оказывать продуктовую помощь и в других регионах страны, где особенно сложная эпидемиологическая ситуация, — комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.

Михаил Коневский, врач Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, подтверждает:

— Медики сейчас нуждаются в продовольственной помощи. Дело в том, что нагрузка на врачей сильно возросла, график работы часто сбивается. Я, например, дежурю с 9 утра до 9 утра следующего дня. Но если вызов поступил, скажем, в 8:30, то назад на подстанцию я могу вернуться и в 10–11, т. е. работая уже вторые сутки подряд. Весною медиков скорой поддерживали рестораны быстрого питания: можно было заехать туда и бесплатно получить воду, бутерброд, кофе. А сейчас организована помощь врачам стационаров, которые трудятся с такой же плотной загрузкой. Я рад, что бизнес понимает, с какой интенсивностью медики сейчас работают, как им непросто. Так что продуктовую поддержку можно только приветствовать.

Андрей Звонков, кардиолог, автор книги «О чем говорят врачи», пояснил:

— Нагрузка на врачей сейчас такая, что им во время дежурства просто физически некогда выйти в магазин, чтобы купить «перекус». Дело в том, что многие врачи работают по 12 часов в «красной зоне», где наиболее велика вероятность заражения. Они трудятся в специальных костюмах, которые довольно проблематично снять, а потом надеть. Это целая процедура, которую нужно строго соблюдать. Так что если продукты им привозят прямо на работу, это здорово.

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