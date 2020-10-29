Петелька к петельке. Пора вязать стильные вещи, а не покупать

Фото: «Вечерняя Москва»

В четверг, 29 октября, отмечается необычный праздник — День вязания шарфов. Стилист Лирия Холдинарассказала, какие аксессуары сегодня позволят вам чувствовать себя на модной волне.

Тренд номер один — большие минималистичные шарфы из плотной шерсти с аккуратной бахромой. Они смотрятся лаконично и дорого. Подходят к любой верхней одежде.

Еще один вариант — шарфы с логотипами брендов. Это тренд, а не демонстрация дурного вкуса.

Самое главное в подаче образа — сохранять здоровое чувство юмора и не относиться к логомании слишком серьезно.

Другой безусловный хит сезона — шарфы в клетку, полоску и горох. Эти классические узоры остаются востребованными.

В моду снова входят снуды, еще известные как шарф-труба. В новом сезоне особенно стильно будут выглядеть модели фактурной, необычной вязки.

А как их носить, остается на ваше усмотрение. Можно надеть аксессуар подобно свободному капюшону, традиционным способом на шею. Не возбраняется даже совместить и то, и другое. Очень стильно будут смотреться яркие разноцветные шарфы. Причем в выборе оттенков нет никаких правил. Однако общий совет такой: чем ярче, тем лучше. Экспериментируйте!

Юбка–карандаш

Очень актуальными в новом сезоне остаются классические юбки-карандаши. Строгую, казалось бы, вещь можно связать из ниток классических «офисных» тонов. Но можно и поэкспериментировать с цветом и узорами и удивить друзей и коллег, например, оранжевой юбкой-карандашом. Можно «побаловаться» и с нитками и выбрать пушистую пряжу или нитки с люрексом.

Яркие носки

Высокие, низкие, с открытыми носами, из совершенно разнообразных материалов, со всевозможными деталями — в моде буквально все. Не стесняйтесь экспериментировать.

Попробуйте связать не только классические темные носки из шерсти, но и несколько ярких вариантов. Для опытных мастериц не составит труда украсить изделие ромбами, сердечками или уютными косами.

Узор для перчаток

Перчатки ручной работы — это не только красиво, но также тепло и комфортно. Они могут быть короткими и длинными — все зависит только от ваших предпочтений. Что касается узоров, то вязаные перчатки чаще всего украшают цветными орнаментами, особенно всеми любимыми скандинавскими узорами. Но модный аксессуар для рук вполне может быть и однотонным.

Шоколадная повседневность

Для ежедневного образа лучше всего подойдут снуды ярких, насыщенных оттенков, например цвета баклажана, вишни или горького шоколада. Эти оттенки актуальны для моделей шарфов-снудов в стиле сasual. Что касается украшений, то самое простое — связать снуд английской резинкой. Изысканно выглядят модели со сложным рельефным узором. Не менее актуален воздушный ажур...

Кроп-топ

Это свободная укороченная кофта. Да-да, она может быть не только трикотажной. Отлично смотрится и вязаный кроп-топ. Можно выбрать пушистую пряжу.

Такая одежда будет выглядеть очень празднично. А вариант из полушерсти практичнее.

Гетры для кокетки

Тренд нового сезона — теплые, связанные из качественной шерсти гетры. Они очень комфортные, но в то же время помогут в создании кокетливых и игривых образов.

Однотонные гетры, связанные английской резинкой, — классика стиля. Можно связать модные гетры с этническими рисунками. Гетры со скандинавскими или мексиканскими узорами — хит этой зимы. Единственное, о чем стоит помнить, — горизонтальный рисунок и объемная фактура делают ноги визуально полнее и короче. Поэтому, если возникли сомнения, лучше связать однотонные модели или выбрать вертикальный узор.

Милые помпоны

В сезоне осень-зима 2020–2021 годов очень стильными считаются шапки крупной вязки с большим пушистым помпоном на макушке. Они выглядят очень мило и никогда не выходят из моды. Для такого аксессуара можно выбрать пушистые нитки. Шапка получится очень нежной и воздушной.

Оригинальные пинетки

Несложно будет связать и детские пинеточки. Говорить о моде тут, конечно, не приходится. Все зависит от смелости и креативности родителей. Но особое внимание стоит уделить материалу. Ведь детская одежда должна быть не только комфортной, но и гипоаллергенной. Предпочтительнее для пинеток акриловая пряжа. Она славится своими гипоаллергенными свойствами. Легче всего будет связать пинетки крючком.

Тяжелый отворот

Очень стильно выглядит широкий и «тяжелый» отворот у шапки. Подобный максимализм очень женственен, особенно на фоне девчачьих локонов и завитков, и подчеркивает женскую хрупкость. Так что, если вы хотите самостоятельно сделать стильную шапку своими руками — вам стоит обратить внимание на нитки средней толщины. И вяжите отворот, например, двойной резинкой.

Уютные варежки

Вязаные варежки — это не входящая из моды классика. Пушистые, например, из козьей и овечьей шерсти будут очень теплыми и уютными. А можно, наоборот, выбирать нитки из полушерсти. такие варежки будут более практическими.

Фото: mos.ru

Рельеф и декор

Фавориты осенне-зимнего сезона — свитеры крупной фактурной вязки со стильными декоративными элементами. Эту вещь можно украсить ромбами, косами, геометрическими фигурами и полосками. Лучше всего выбирать пряжу из меланжа, кашемира. Такие свитеры отлично подойдут для повседневной носки. Можно поэкспериментировать с нитками с люрексом.

Удобные митенки

Перчатки без пальцев — удобная вещь для зимы, особенно если вы не можете расстаться со своим телефоном. Митенки связать довольно просто. Можно выбрать узор «резинку», если вы вяжете спицами, или выполнить их крючком. Декорируются митенки пуговицами, ремешками с пряжками, молниями, вязанными крючком цветами и даже аппликацией.

А еще вязаные митенки можно комбинировать с кожей и мехом.

Многослойность и объем

Водолазки и свитеры с объемным воротником-хомутом снова в тренде. Причем это не только украшение, но и функциональная деталь. Несколько слоев вязаного полотна защитят шею зимой от холода и ветра. Кстати, фасон свитера с воротником-хомутом совсем неважен. Он может быть приталенным или, наоборот, оверсайз.

Мини–одеяло с косами

В тренде — длинные и объемные шарфы, похожие на уютный плед. Их можно украсить косами, ромбами, однотипными узорами по всей длине. Оригинальности таким женским шарфам придадут разные типы вязки и необычные цветовые сочетания.

Изделия в полоску или с цветочками будут всегда поднимать настроение холодной зимой и не утратят актуальности, несмотря на тенденции и тренды.

Длинные приталенные кофты

Вязаные кофты — очень модная вещь. Особенно эффектно будут выглядеть теплые ангоровые, жаккардовые, мохеровые кофты. Если вы соберетесь связать такую вещь, обратите внимание на нитки из этих материалов. Что касается цвета, то тут выбор за вами. Выгодно будут смотреться как яркие кофты, так и пастельных тонов.

И ДЕШЕВО, И СЕРДИТО

Самые простые изделия, которые сможет самостоятельно связать даже начинающая мастерица, — это шапка и шарф. Во-первых, это займет немного времени. Во-вторых, такая вещь выйдет значительно дешевле, чем купленная в магазине. Ведь в таком случае вам не нужно будет платить лишние деньги за работу вязальщицы.

Конечно, стоимость изделия напрямую зависит от того, какую пряжу вы выберете. Например, теплая зимняя шапка или шарф из натуральной шерсти обойдутся примерно в 600–700 рублей. Связать изделия из акрила или полиэстера — еще дешевле.

Пряжа для такой шапки или шарфа, как правило, стоит не больше 400–500 рублей.

МЕЛАНЖ, ПОЖАЛУЙСТА

Для свитера или шарфа на зиму лучше предпочесть шерсть. При покупке стоит приложить нитки к коже и убедиться, что они не колются.

Учитывайте, что синтетическая пряжа — тоже неплохой выбор. Иногда она даже лучше натуральной. Изделие окажется менее колючим, если оно связано не из чистой шерсти, а с примесью синтетики. Можно выбирать и нитки, содержащие акрил. Они очень приятны к телу. Обратите внимание на нити типа «меланж»: с ними вы сможете создавать разноцветные вещи, без ввязывания новых оттенков из других клубков.

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