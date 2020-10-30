«Чижик» полетел в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Для жителей Москвы торжественно открыли магазины новой сети «жестких дискаунтеров» с поэтичным названием «Чижик». Расположились они в Дмитровском районе столицы и в подмосковной Балашихе.

Покупатели ошибочно считают, что «жесткий дискаунтер» подразумевает под собой просроченные товары и неопрятный вид торговой точки, за счет чего и получается снизить цены. Но это далеко не так.

Магазин встречает москвичей просторными торговыми рядами, чистотой и привлекательным оформлением. Кстати, для этого использовали не совсем привычные вещи — деревянные поддоны и крафт. Это не только выглядит очень необычно и экологично, но и стоит дешевле.

Сэкономили здесь не только на дизайне и отделке торгового зала. Достаточно узкий ассортимент (всего около 800 наименований продукции), укрупненная выкладка на паллетах и в коробках позволяют уменьшить затраты на обработку товара и снизить потери, а образовавшуюся экономию вложить в цену. Так, магазин обеспечивает стоимость привычных продуктов ниже, чем в других сетях. Причем на постоянной основе, а не в ограниченный акционный период, поэтому так полюбившихся потребителям скидок и акций в новой сети, в принципе, нет.

Своими ценами в новой сети гордятся.

— Мы сделали ценники с более крупным шрифтом, — подчеркнул руководитель проекта «жесткий дискаунтер» («Чижик») Илья Якубсон. — На ценниках в ближайшее время появится стоимость за килограмм или другой конкретный вес.

Сам магазин небольшой — около 250 кв. м. И команда соответствующая.

— В штате работает не более восьми человек, — отметил Илья Якубсон. — Наша задача — выстроить процессы так, чтобы без ущерба для качества позволить себе самые низкие цены. Поэтому в штат вошли универсальные специалисты, которые могут обеспечить полное функционирование магазина.

В дальнейшем ассортимент пополнится товарами собственных торговых марок. Планируется, что такие продукты будут по качеству неотличимыми от популярных брендов. Или смогут даже превосходить их.

— Мы уже разработали больше 20 собственных брендов, уникальных для магазина. Для нас важно качество. Поэтому на первом этапе мы будем проводить слепые дегустации среди потребителей, а после попадания продукта на полку собирать обратную связь от покупателей. Они смогут поделиться своим мнением с помощью чат-бота в популярных мессенджерах. Войти в них можно через QR-код, размещенный в торговом зале, — рассказал Илья Якубсон.

В соответствии с полученной обратной связью все позиции можно будет корректировать. Например, изменить состав, упаковку или даже убрать его из товарной матрицы. Ассортимент выберут сами покупатели.

По словам главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, такую продукцию можно ожидать к февралю 2021 года. Постепенно собственные торговые марки займут 30 процентов от общего количества, а в последствии увеличатся до 60.