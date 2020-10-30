«Галя, у меня возврат!»: рекрутеры рассказали о последствиях всеобщей удаленки

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Четверо из десяти россиян считают, что с переходом на удаленку их коллеги стали работать менее эффективно. Как заявили «Вечерней Москве» эксперты в области рекрутинга, это далеко не единственный минус подобной формы занятости. Кроме того, они рассказали, каким профессиям в обозримом будущем удаленка точно не грозит.

По мнению руководителя службы исследований портала HeadHunter Марии Игнатовой, областей, в которых живой контакт не заменить видеоконференцией, достаточно много.

— Практика весны 2020 года показала, что на дистанционный режим можно перевести почти всех. Даже те профессии, которые ранее считались исключительно привязанными к офису, например сотрудника банка, оперирующего финансовыми документами, — сказала она.

Игнатова уточнила, что многие работники банковской сферы, имеющие доступ к персональным данным и закрытой финансовой информации, благодаря специальному техническому обеспечению и новым способам защиты контента смогли выполнять свои обязанности из дома.

При этом медицинские услуги вряд ли можно будет перевести на удаленку, отмечает руководитель службы исследований. В этом деле, по ее словам, важен живой контакт с пациентом начиная с первичного приема и осмотра больного.

— Технологии не стоят на месте. Производственные предприятия активно внедряют робототехнику, но пока невозможно представить полностью автоматизированным строительство. Печать дома с помощью принтера относится к футуристическим разговорам, — высказала мнение представитель сервиса по трудоустройству.

Игнатова упомянула также сельское хозяйство и пищевую промышленность. По ее словам, в этих отраслях идет интенсивная автоматизация, но представить работы в поле без людей или выпечку хлеба, доверенную полностью роботам, трудно.

— Наиболее реален вариант, когда выполнение задач в той или иной организации строится комбинированным способом. Охранное агентство может увеличить количество камер наблюдения и датчиков сигнализации на объекте, сократив число патрулей, но группа быстрого реагирования в любом случае необходима. Это же касается пожарных, а также правоохранителей, — привела примеры собеседница «Вечерней Москвы».

Эксперт повторила, что вынужденная изоляция послужила катализатором для развития технологий и оптимизации процессов в производстве. При должном программном обеспечении, технических решениях и правильной организации на дистанционку можно перевести подавляющее большинство работников, заключила Игнатова.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова тоже считает, что заменить человека на производстве техникой или программой полностью вряд ли получится:

— Представьте улицы, по которым движутся только транспортные средства — беспилотники. Об этом ведутся разговоры, нам сулят в недалеком будущем автомобили с водителями-роботами. Такие машины уже есть, и это когда-нибудь случится. Но помимо технических вопросов есть и юридические. Кто будет нести ответственность в случае ДТП — разработчик, производитель, хозяин авто? Эти вопросы будут решены не скоро.

Показательной эксперт назвала историю с автоматическими кассами в супермаркетах. Люди, по ее словам, предпочитают живого кассира. Голованова заметила, что ситуация парадоксальна. При всей автоматизированности и наличии необходимого оборудования в магазине все мы слышим периодически крик: «Галя, иди сюда, у меня возврат!». Очередь в таких случаях на несколько минут останавливается, дожидаясь, пока администратор доберется до кассы.

Собеседница «ВМ» допустила, что со временем наука решит все задачи и общество примет много нового. Однако, по ее мнению, сегодня лучшим сервисом считается тот, где есть человек. Процессы, которые освободят людей в одном секторе, дадут им работу в другом.

— Я сама с интересом наблюдаю за процессом, который происходит в обществе. Не все готовы отказаться от живого контакта. К примеру, бухгалтерия нашей компании вполне могла бы полностью перейти на удаленку, но многие партнеры не хотят этого. И не всегда это обусловлено тем, что люди не могут решить что-то технически, допустим, поставить электронную подпись, — сказала Голованова.

Руководитель исследовательского центра уточнила, что иногда партнеры не хотят разговаривать по телефону с роботом — электронным помощником. Они желают видеть живого человека, который выслушает и объяснит, им приятнее взять в руки «бумажный документ».

По словам представителя IT-сервиса, полная автоматизация или дистанционное общение более применимы в области ширпотреба. Опыт показал, что потребитель стал ценить очное обслуживание, обучение, и люди готовы платить именно за это.

— Платежеспособные клиенты, сегмент лакшери, хотят человеческого общения. Это можно сравнить с синтетической едой. Она может не уступать по качеству обычным продуктам, быть сбалансированной, «удобной», содержать все необходимые витамины, но покупатель предпочитает натуральное, — сказала Голованова.

Голованова заключила, что спрос рождает предложение, и спрос пока что в нашем обществе на живое общение. Коронавирус, по ее словам, проявил эту потребность особенно ярко: чем больше человек вынужден сидеть дома, тем больше он хочет выйти на улицу, сходить в гости или хотя бы просто посидеть среди других людей в кафе. Общение между людьми — базовая ценность, от которой, по мнению собеседницы «Вечерней Москвы», отказаться не получится.

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