«Галя, у меня возврат!»: рекрутеры рассказали о последствиях всеобщей удаленки
Четверо из десяти россиян считают, что с переходом на удаленку их коллеги стали работать менее эффективно. Как заявили «Вечерней Москве» эксперты в области рекрутинга, это далеко не единственный минус подобной формы занятости. Кроме того, они рассказали, каким профессиям в обозримом будущем удаленка точно не грозит.
По мнению руководителя службы исследований портала HeadHunter Марии Игнатовой, областей, в которых живой контакт не заменить видеоконференцией, достаточно много.
— Практика весны 2020 года показала, что на дистанционный режим можно перевести почти всех. Даже те профессии, которые ранее считались исключительно привязанными к офису, например сотрудника банка, оперирующего финансовыми документами, — сказала она.
Игнатова уточнила, что многие работники банковской сферы, имеющие доступ к персональным данным и закрытой финансовой информации, благодаря специальному техническому обеспечению и новым способам защиты контента смогли выполнять свои обязанности из дома.
При этом медицинские услуги вряд ли можно будет перевести на удаленку, отмечает руководитель службы исследований. В этом деле, по ее словам, важен живой контакт с пациентом начиная с первичного приема и осмотра больного.
— Технологии не стоят на месте. Производственные предприятия активно внедряют робототехнику, но пока невозможно представить полностью автоматизированным строительство. Печать дома с помощью принтера относится к футуристическим разговорам, — высказала мнение представитель сервиса по трудоустройству.
Игнатова упомянула также сельское хозяйство и пищевую промышленность. По ее словам, в этих отраслях идет интенсивная автоматизация, но представить работы в поле без людей или выпечку хлеба, доверенную полностью роботам, трудно.
— Наиболее реален вариант, когда выполнение задач в той или иной организации строится комбинированным способом. Охранное агентство может увеличить количество камер наблюдения и датчиков сигнализации на объекте, сократив число патрулей, но группа быстрого реагирования в любом случае необходима. Это же касается пожарных, а также правоохранителей, — привела примеры собеседница «Вечерней Москвы».
Эксперт повторила, что вынужденная изоляция послужила катализатором для развития технологий и оптимизации процессов в производстве. При должном программном обеспечении, технических решениях и правильной организации на дистанционку можно перевести подавляющее большинство работников, заключила Игнатова.
Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова тоже считает, что заменить человека на производстве техникой или программой полностью вряд ли получится:
— Представьте улицы, по которым движутся только транспортные средства — беспилотники. Об этом ведутся разговоры, нам сулят в недалеком будущем автомобили с водителями-роботами. Такие машины уже есть, и это когда-нибудь случится. Но помимо технических вопросов есть и юридические. Кто будет нести ответственность в случае ДТП — разработчик, производитель, хозяин авто? Эти вопросы будут решены не скоро.
Показательной эксперт назвала историю с автоматическими кассами в супермаркетах. Люди, по ее словам, предпочитают живого кассира. Голованова заметила, что ситуация парадоксальна. При всей автоматизированности и наличии необходимого оборудования в магазине все мы слышим периодически крик: «Галя, иди сюда, у меня возврат!». Очередь в таких случаях на несколько минут останавливается, дожидаясь, пока администратор доберется до кассы.
Собеседница «ВМ» допустила, что со временем наука решит все задачи и общество примет много нового. Однако, по ее мнению, сегодня лучшим сервисом считается тот, где есть человек. Процессы, которые освободят людей в одном секторе, дадут им работу в другом.
— Я сама с интересом наблюдаю за процессом, который происходит в обществе. Не все готовы отказаться от живого контакта. К примеру, бухгалтерия нашей компании вполне могла бы полностью перейти на удаленку, но многие партнеры не хотят этого. И не всегда это обусловлено тем, что люди не могут решить что-то технически, допустим, поставить электронную подпись, — сказала Голованова.
Руководитель исследовательского центра уточнила, что иногда партнеры не хотят разговаривать по телефону с роботом — электронным помощником. Они желают видеть живого человека, который выслушает и объяснит, им приятнее взять в руки «бумажный документ».
По словам представителя IT-сервиса, полная автоматизация или дистанционное общение более применимы в области ширпотреба. Опыт показал, что потребитель стал ценить очное обслуживание, обучение, и люди готовы платить именно за это.
— Платежеспособные клиенты, сегмент лакшери, хотят человеческого общения. Это можно сравнить с синтетической едой. Она может не уступать по качеству обычным продуктам, быть сбалансированной, «удобной», содержать все необходимые витамины, но покупатель предпочитает натуральное, — сказала Голованова.
Голованова заключила, что спрос рождает предложение, и спрос пока что в нашем обществе на живое общение. Коронавирус, по ее словам, проявил эту потребность особенно ярко: чем больше человек вынужден сидеть дома, тем больше он хочет выйти на улицу, сходить в гости или хотя бы просто посидеть среди других людей в кафе. Общение между людьми — базовая ценность, от которой, по мнению собеседницы «Вечерней Москвы», отказаться не получится.
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