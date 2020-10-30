Ваше право налево. Низкая зарплата служит поводом для неверности

Кадр из фильма «К Черному морю» / 1957, «Мастер Тэйп»

Ученые утверждают: низкие доходы мужчин в несколько раз повышают вероятность того, что их супруги, не расторгая брака, заведут ребенка от другого.

Специалисты Левенского католического университета взяли данные 513 пар современных мужчин из Бельгии и Нидерландов, чьи предки жили между между 1315 и 1974 годами. Среди тех, кто принадлежал к низким социальным слоям, супружеских измен было больше. Женщины тайком рожали от мужчин, принадлежащим к более богатым группам. Это подтвердили генетические исследования.

— Люди по природе своей— существа полигамные, иначе бы человечество не сумело так размножиться, — сказал психотерапевт , профессор Московского института психоанализа Александр Полеев. — Причем мужчины более склонны к сексуальному разнообразию.

Однако это отнюдь не догма. Склонность женщин в большей мере испытывать привязанность к партнеру отчасти объясняется их психикой, а также тем, что при родах и во время лактации женский организм в большом количестве вырабатывает «гормон любви».

Как считает известный голландский биолог Ян ван Хофф, многие годы изучавший шимпанзе, полигамность самцов приматов основана на том, что эволюционный отбор действует в пользу тех особей, которые оставляют больше потомства.

КСТАТИ

Определить склонного к изменам человека не так уж и сложно.

Достаточно присмотреться, как партнер реагирует на особей противоположного пола. Если глаз блестит, взгляд оценивающий, то весьма высока вероятность, что человек может загулять.

РЕВНИВЦАМ ИЗМЕНЯТЬ НЕКОГДА

Психолог и психотерапевт Александр Федорович развеял устоявшиеся мифы об изменах.

Миф № 1. Женщины не склонны к изменам и «ходят налево» только в том случае, если мужчина их серьезно обидел, — чтобы отомстить.

— Полная ерунда. Вас никто не может обидеть, если вы сами этого не хотите. Обида — это не внешнее воздействие, а следствие вашего внутреннего состояния. Если женщина (или мужчина) изменяют друг другу, то обида в данном случае — это лишь надуманный предлог, чтобы себя оправдать.

Миф № 2. Если у мужчины есть женщины–подруги, то он наверняка по жизни бабник и постоянно изменяет своей второй половине.

— Следуя этой логике, если у мужчины нет женщин-подруг, а есть только мужчины-друзья, то он гомосексуалист! А если у женщины нет друзей-мужчин, то она лесбиянка. На самом деле мы можем дружески общаться с представителями обоих полов. Скажу больше — дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна. Причем возможна даже в том случае, если один из них испытывает нечто большее, чем дружеские чувства. Второй может просто держать дистанцию и не давать переходить границы. Это может длиться годами.

Миф № 3. Если человек ревнив, то он сам склонен к измене, потому что «примеряет» поведение партнера на себя.

— Здесь все зависит от степени ревности. Если она очень высокая, то ни о какой измене даже речи быть не может, потому что ревнивец настолько погружен в свои фантазии, что ему просто некогда думать о походе «налево». Вся эмоциональная сфера занята исключительно ревностью, он ею буквально живет, и ни на что другое сил не остается.

Миф № 4. Если мужчина до брака часто изменял своим подругам, то, женившись на любимой женщине, он может исправиться и хранить жене верность.

— Ничего подобного. Склонность к изменам абсолютно никак не лечится — ни у мужчин, ни у женщин. Если человек когда-то изменял, то продолжит делать это и впредь, потому что так устроен. Возможно, он станет лишь более осторожным, потому что набрался опыта. А еще тут многое зависит от ценности партнера. Если ценит, то, скорее всего, будет тщательно скрывать. Если не ценит, то может гулять почти в открытую.

Читайте также: Столичные психологи раскрыли секрет крепких и долгих отношений