5 способов рекламы с помощью наклеек

Фото: «Вечерняя Москва»

Наклейки и стикеры — популярный рекламный инструмент, при грамотном использовании которого за относительно короткое время можно увеличить продажи. Изготавливаются наклейки любых форм и размеров, что позволяет их использовать в разных местах. Можно прорекламировать продукцию или услуги, разместив стикеры на транспортных средствах. Это маркетинговый прием набирает популярность как в крупных, так и в небольших городах. Обеспечивается широкий охват.

Возможна печать наклеек для торговых витрин. С их помощью можно сообщать покупателям о начале акций и распродаж, о поступлении новых товаров, праздничных предложениях. Использовать такой прием можно в магазинах с разным ассортиментом – парфюмерия и косметика, детские игрушки, одежда и обувь.

Разместить стикеры можно на полу или стенах. Чаще такие варианты используются для информирования клиентов, в качестве указателей. Не менее популярна эта печатная продукция в качестве визиток, этикеток, печатных брошюр. Изготовление наклеек ведется с использованием разных материалов. С помощью новых технологий печати наносится на подготовленную поверхность яркое, четкое изображение, разборчивый текст. Нет ограничений в цветопередаче, поэтому можно реализовать любые идеи.

Если хотите использовать наклейки для продвижения товаров и услуг. Для повышения популярности торговой марки, то нужно придумать интересный дизайн. Он должен перекликаться со спецификой работы компании, символикой или стилем. При обращении в типографию можно предоставить готовый макет, подготовленный штатными сотрудниками. Некоторые типографии подготавливаются эскизы с нуля. Во внимание принимаются требования клиента. Оригинальный дизайн привлекает внимание, запоминается. Использовать готовые стикеры можно как для рекламы, для информирования клиентов, так и в качестве декоративного элемента при оформлении интерьера.

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