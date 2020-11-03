Хирург рассказал, когда на самом деле нужна ринопластика

Фото: Из личного архива Дмитрия Скворцова

Коррекция размера, формы и длины носа — вполне очевидные задачи, с которыми успешно справляется ринохирургия. Но есть и проблемы физиологического характера, которые побуждают многих прибегнуть к операции. О наиболее распространенных причинах рассказывает известный пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Ринопластика: ради красоты или здоровья?

Стандарты красоты меняются, но нос остается основным критерием пропорциональности, симметрии и гармоничности внешности, именно поэтому ринопластика прочно держится в топе востребованных операций. Коррекция носа улучшает и качество жизни: с идеальным профилем растет уверенность в себе, исчезает чувство скованности и недовольство своим отражением в зеркале.

Современные методики позволяют устранить горбинку, усовершенствовать спинку и переносицу, сформировать аккуратный кончик, смоделировать желаемую форму ноздрей, изменить длину носа, добиться естественных контуров без разрушения анатомии носа (сохраняющая ринопластика).

Однако пациенты решаются на операцию не только из соображений эстетики, но и для исправления врожденных и приобретенных дефектов, которые нарушают функцию носового дыхания и негативно отражаются на здоровье в целом. Существует ряд физиологических дефектов, которые можно отнести к медицинским показаниям к ринопластике.

Искривление носовой перегородки

Носовая перегородка — тонкая пластина, обеспечивающая равномерное поступление потоков воздуха через носовые ходы. Искривление возникает из-за неправильного развития лицевого скелета или травмы, часто сопровождается заложенностью, сухостью и воспалительными процессами в области носа. Лечение возможно только оперативным путем, методом септопластики. Суть операции — в восстановлении носового дыхания, выпрямлении перегородки и улучшении внешнего вида пирамиды носа. В зависимости от клинического случая хирург выбирает для работы классические или более щадящие ультразвуковые инструменты (например, пьезотом). Когда перегородка сильно деформирована или разрушена и собственного хрящевого материала носа пациента недостаточно, дополнительная опорная структура, которая исключает провисание кончика или западение спинки, формируется из хряща ребра или ушной раковины. Также можно совместить функциональную операцию с косметической.

Инфекции носовых пазух

Хронические заболевания пазух нередко имеют инфекционную природу и провоцируют разрастание носовых раковин, которые нагревают и увлажняют поступающий в нос воздух. Застой в носовых ходах нарушает вентиляцию пазух, из-за чего развиваются инфекции и бактериальные воспаления, острые и хронические синуситы, фронтиты. Если этап обострения хронических инфекций пройден, то после обследования ЛОР-врача выполняется операция по удалению избытков ткани, что способствует восстановлению свободной циркуляции воздуха и защитных функций слизистой. Полное лечение завершает ЛОР-терапевт или ЛОР-хирург.

Травмы носа

Случайное падение, драка, ДТП, спортивные и бытовые травмы могут привести к перелому костей носа и перегородки. Открытые и закрытые переломы со смещением и без чреваты деформацией и асимметрией носа, ухудшением дыхания, поражением тканей и нервно-сосудистых структур. Ошибки репозиции, раннее снятие гипса и чрезмерные нагрузки на нос чаще всего становятся причиной неправильного срастания костей, которое в дальнейшем требует проведения серьезной ринопластики.

Сонное апноэ

Периодическая остановка дыхания во сне приводит к регулярному недосыпанию, дневной сонливости, снижению внимания и усугублению болезней сердечно-сосудистой системы. Храп — один из признаков развития апноэ во сне. При искривлении перегородки и других патологиях носа сужается просвет верхних дыхательных путей, мягкое нёбо и язычок отекают, провоцируя храп. В данном случае также эффективна септоринопластика и лечение совместно с ЛОР-врачом.

Узкие носовые ходы

Затрудненное дыхание и насморк, как правило, связаны с респираторными заболеваниями, но для кого-то, увы, становятся нормой жизни. Причиной таких нарушений могут быть слишком узкие носовые ходы. Операция позволяет расширить костные и хрящевые структуры носа и разрушить сосудистые сплетения, которые часто становятся причиной заложенности носа.