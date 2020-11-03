Почему московским школьникам стоит участвовать в международных и всероссийских интеллектуальных состязаниях

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Школьное олимпиадное движение, как и спорт, подчиняется принципу «массовое движение - фундамент великих побед». Благодаря тому, что во всех школах Москвы доступно качественное образование, ученики раскрывают свои таланты, у них есть все возможности побеждать.

Путь к большим победам, как известно, начинается с малого. Свои первые успехи ребята делают на школьном этапе Всероссийской олимпиады и отборочных турах Московской олимпиады школьников.

Для ребят это и бесценный опыт, и возможность без экзаменов поступить в вуз своей мечты и потом сделать карьеру в современном мегаполисе.

— Олимпиады – это возможность для каждого ребенка порешать интересные задания, применить нестандартное мышление, посмотреть на предмет с другой стороны. Все это помогает ребенку в учебе, мотивирует на изучение новых тем и вообще к изучению школьных предметов, ведь на олимпиадах ты находишь новых друзей, попадаешь в сообщество таких же заинтересованных в предмете олимпиадников. И учиться становится интереснее! Мы часто замечаем, что после участия в олимпиадах у ребят улучшается успеваемость, кто-то определяется с профилем обучения, находит темы для проектных и исследовательских работ, — говорит руководитель Ассоциации победителей олимпиад Артем Шишов.

По его словам, с каждым годом растет количество ребят, интересующихся олимпиадами. В школьном этапе Всероссийской олимпиады принимают участие сотни тысяч человек. В этом году он прошел в онлайн-формате.

Девятиклассница школы № 2033 Александра Бартенева серьезно увлекается биологией, в ее активе участие в различных этапах Всероссийской и Московской олимпиад школьников.

— Мне захотелось узнать, что такое олимпиада, начала участвовать в ней по интересным мне предметам – биологии, химии, истории, географии. Потом втянулась, стала добиваться успешных результатов. Это отличный повод узнать много новой информации, и даже если результат не очень хороший, польза от полученного опыта и знаний будет всегда, — отмечает школьница.

Победитель 53-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, а ныне второкурсник химического факультета МГУ Никита Крысанов считает, что участие в олимпиадах - это опыт, крепкие нервы и новые знания.

— Да, поступление в вуз без экзаменов или грант - это хорошо, но вот опыт и умение решать сложные ситуации остаются на всю жизнь. Также олимпиады учат людей искать различные подходы к одной и той же ситуации, что позволяет принимать наиболее верное решение из всех возможных, — рассказывает Никита.

Кстати, за последние десять лет результаты московских школьников на международных олимпиадах резко выросли. Если ранее победы были единичными, то сейчас это уже стало системой. Московские школьники составляют костяк национальной сборной и вносят существенный вклад в успехи страны. Так, в прошлом году на международных олимпиадах столичные школьники завоевали 14 золотых и 7 серебряных медалей. В этом году из-за пандемии сроки проведения международных олимпиад были скорректированы, часть из них перенесена на 2021 год. Но уже сейчас москвичи имеют в своей копилке медали международных олимпиад по математике, информатике, биологии, химии, астрономии и астрофизике.

ВАЖНО

Высокий уровень качества столичного образования и знаний юных москвичей подтверждают независимые международные исследования. По итогам международного тестирования PISA-2018 столичные школьники по уровню читательской грамотности входят в тройку лучших в мире, по математической – в пятерку, а по уровню естественнонаучной грамотности находятся на шестом месте. Также учащиеся московских школ заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе - по финансовой грамотности.

Читайте также: Названы самые популярные материалы в библиотеке МЭШ