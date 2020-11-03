Быстрый интернет — не роскошь, а доступ к работе и учебе

Фото: freepik.com

Качественный высокоскоростной интернет давно превратился из баловства в необходимую вещь. А во время пандемии коронавируса, когда москвичи столкнулись с дистанционным обучением и удаленной работой, вопрос встал особенно остро. Как обойтись без отличного интернет-соединения, когда в одной комнате — у ребенка уроки, в другой — папа проводит совещание в «Зуме», а на кухне мама консультирует клиента в видеочате?

Отличная скорость Сети стала абсолютным приоритетом, и лидером, по данным за октябрь*, в Москве стала МГТС (входит в группу компании МТС): у нее средняя скорость равна 111 Мбит/с на загрузку контента. Если говорить простыми словами, то на серфинг, просмотр потокового видео и соцсетей. А вот на отдачу, когда пользователь заливает свои фото, видео или файлы в Сеть, — 122 Мбит/с (для сравнения, в прошлом году 76,5 и 68 Мбит/с соответственно). Такие показатели позволяют пользователям одновременно подключать к домашней сети сразу несколько устройств с высокой нагрузкой на каждое и пользоваться всем необходимым без ущерба для качества соединения.

— Трафик на фиксированной сети МТС в Москве увеличивался на 20 процентов в год, а за девять месяцев 2020 года он вырос уже на 30 процентов, а у отдельных клиентов — на 100 процентов и более, — рассказал представитель компании Алексей Меркутов.

По его словам, стоит ожидать дальнейшего роста объемов передачи данных, поскольку более 80 процентов клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит/с и подключают как можно больше устройств и гаджетов к домашней Wi-Fi-сети одновременно.

По мнению специалистов, запрос на отличное качество интернет-соединения никуда не денется: многие по-прежнему остаются на дистанционной работе (а кого-то наниматели решили оставить на ней навсегда), растет популярность фриланса, все больше людей предпочитает созваниваться с близкими по видеосвязи, а не по обычному телефону. Так что качественный интернет — такая же неотъемлемая часть современной жизни, как и отлично работающий общественный транспорт или иные городские сервисы.

*ИАА TelecomDaily: сразу три ШПД-провайдера Москвы обеспечили среднюю скорость свыше 100 Мбит/с. «Телеком Дейли», 3 ноября 2020 г.