Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Быстрый интернет — не роскошь, а доступ к работе и учебе
Фото: freepik.com

Быстрый интернет — не роскошь, а доступ к работе и учебе

Никита Миронов  

Общество

Качественный высокоскоростной интернет давно превратился из баловства в необходимую вещь. А во время пандемии коронавируса, когда москвичи столкнулись с дистанционным обучением и удаленной работой, вопрос встал особенно остро. Как обойтись без отличного интернет-соединения, когда в одной комнате — у ребенка уроки, в другой — папа проводит совещание в «Зуме», а на кухне мама консультирует клиента в видеочате?

Отличная скорость Сети стала абсолютным приоритетом, и лидером, по данным за октябрь*, в Москве стала МГТС (входит в группу компании МТС): у нее средняя скорость равна 111 Мбит/с на загрузку контента. Если говорить простыми словами, то на серфинг, просмотр потокового видео и соцсетей. А вот на отдачу, когда пользователь заливает свои фото, видео или файлы в Сеть, — 122 Мбит/с (для сравнения, в прошлом году 76,5 и 68 Мбит/с соответственно). Такие показатели позволяют пользователям одновременно подключать к домашней сети сразу несколько устройств с высокой нагрузкой на каждое и пользоваться всем необходимым без ущерба для качества соединения.

— Трафик на фиксированной сети МТС в Москве увеличивался на 20 процентов в год, а за девять месяцев 2020 года он вырос уже на 30 процентов, а у отдельных клиентов — на 100 процентов и более, — рассказал представитель компании Алексей Меркутов.

По его словам, стоит ожидать дальнейшего роста объемов передачи данных, поскольку более 80 процентов клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит/с и подключают как можно больше устройств и гаджетов к домашней Wi-Fi-сети одновременно.

По мнению специалистов, запрос на отличное качество интернет-соединения никуда не денется: многие по-прежнему остаются на дистанционной работе (а кого-то наниматели решили оставить на ней навсегда), растет популярность фриланса, все больше людей предпочитает созваниваться с близкими по видеосвязи, а не по обычному телефону. Так что качественный интернет — такая же неотъемлемая часть современной жизни, как и отлично работающий общественный транспорт или иные городские сервисы.

*ИАА TelecomDaily: сразу три ШПД-провайдера Москвы обеспечили среднюю скорость свыше 100 Мбит/с. «Телеком Дейли», 3 ноября 2020 г.

МТСсотовый оператор
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте