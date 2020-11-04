«Ущемляют мои права?»: в Союзе пенсионеров оценили идею ограничить онлайн-переводы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ограничение онлайн-переводов для пожилых людей десятью тысячами рублей в день спасло бы многих из них от действий мошенников. С другой стороны, у граждан бы это вызвало ощущение ущемления прав. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

По ее словам, сообщения о различных попытках мошенничества регулярно поступают в общественную организацию, где она работает.

— У нас принято считать, что советские люди доверчивы. Но практика показывает, что и современные пенсионеры также попадаются на уловки злоумышленников, когда им от имени серьезных организаций предлагают забрать какой-нибудь выигрыш. Поэтому у меня отношение к идее ограничения двойственное. С одной стороны, этот запрет на перевод не более 10 тысяч рублей в сутки помог бы все выяснить: обратиться к своим детям, которые не попали в аварию и на самом деле не убили никого, обратиться в банк, не идет ли перевод со счета и так далее. С другой стороны, я как гражданин задаюсь вопросом: «А чего это ущемляют мои права?», думаю, что со мной такого не произойдет, — поделилась своим мнением Пискунова.

Она отмечает, что у мошенников способы отъема денег становятся все более изощренными, а гарантий избежать обмана нет никаких, и это касается всех возрастных категорий. Вы можете даже не сразу понять, что вас обокрали. Но, возможно, многих бы ограничение суммы перевода действительно бы уберегло, допускает собеседница «ВМ». По крайней мере, человек бы потерял только 10 тысяч рублей, а не все свои сбережения.

Напомним, ранее лидер общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов написал обращение на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой ввести суточное ограничение по сумме онлайн-переводов для пенсионеров в связи с активизацией телевизионных мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди.

Активист считает, что данная инициатива позволит избежать единовременной кражи крупных сумм денег злоумышленниками дистанционным способом.

Впрочем, по мнению Пискуновой, ЦБ идею вряд ли поддержит, поскольку она может привести к недовольству людей, а от действий преступников на сто процентов не застрахует.

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