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Хороший пуховик можно узнать даже на ощупь
Фото: pixabay.com

Хороший пуховик можно узнать даже на ощупь

Никита Миронов  

Общество

Синоптики обещают: грядущая зима ожидается ранней и капризной, с пронизывающим ветром. Лучший способ подготовиться к холодному сезону — купить хороший пуховик.

Хороший пуховик — вещь универсальная. В нем не жарко в оттепель и не холодно в лютый мороз.

— Но в Москве минус 30 — крайне редкое явление, — рассказывает исполнительный директор компании, владеющей сетью салонов по продаже верхней одежды, Максим Тяжлов. — При этом пуховики требуют особо бережного ухода, постоянной заботы. Большинство из них, например, нельзя стирать и нужно отдавать в химчистку. А это дороговато будет.

Если вы решились на пуховик, учтите, что качественный обойдется не дешевле 20 тысяч рублей. После ценника внимательно разглядите этикетку.

— У импортных производителей пух обозначается словом down. Рядом с этим словом стоит feather — «перо», — добавляет Тяжлов. — Соотношение пуха и пера колеблется в пределах от 70:30 до 85:15, чем больше пуха, тем теплее и тяжелее изделие. И дороже. Елена Герасимова, эксперт Московского общества защиты потребителей, поясняет:

— Согласно ГОСТу у пуховика не должно быть «миграции утеплителя». То есть ни пух, ни перо, ни прочие наполнители не должны выбиваться из ткани на поверхность одежды. Второе важное требование — утеплитель должен быть распределен равномерно внутри изделия. Иначе в некоторых местах пуховик не будет держать тепло. Я бы также советовала обратить внимание на молнию и кнопки. Проверьте несколько раз, как куртка расстегивается и застегивается. Если с трудом — от покупки лучше отказаться. Ну и наконец, принюхайтесь. От качественной одежды не должно ничем пахнуть. Особенно химией. Если хотите сэкономить, то, как советуют эксперты, лучше выбрать куртку с самым морозостойким утеплителем — холлофайбером. Он объемный, поэтому изделия с ним выглядят более пухлыми: модницам это обычно не нравится.

— Зато куртки с холлофайбером помогут вам не замерзнуть даже при 25–30 градусах мороза, — подчеркивает Максим Тяжлов.

В продажу поступают изделия на основе синтетических утеплителей нового поколения: файбер тека, вальтерма, тинсулейта и других. Это разработки зарубежных компаний, которые изначально использовали при пошиве армейской и спортивной одежды.

— По качеству эти куртки не уступают пуховикам, а стоят дешевле, — говорит Тяжлов. Теперь определяемся с тканью. На этикетке обязательно должен быть указан материал, из которого пошита вещь.

— Лучше, чтобы ткань была ветрозащитная (windproof) и водоотталкивающая (waterproof). Это повысит комфорт при носке, — уточняет эксперт.

Кроме того, очень важен цвет куртки. И дело не совсем в пристрастиях покупателя.

— Конечно, в хмурую московскую зиму хочется чего-нибудь яркого: красного, желтого, салатового, — рассуждает он. — Но учтите: если вы ездите в метро, да еще в час пик, логичнее купить что-то потемнее. Иначе устанете стирать: яркая одежда пачкается за один-два месяца интенсивной носки. А вот для прогулок по выходным можно и что-то повеселее. К тому же каждая из двух курток будет служить вам дольше, чем одна, которую носите постоянно.

СПРАВКА

Эксперты советуют внимательно читать этикетку, где описывается способ ухода за вещью. Пуховик, например, лучше не стирать, а отдавать в химчистку. Если куртку вы стираете, то строго соблюдайте температурный режим. Верхняя одежда — вещь очень деликатная. Всего одна неправильная стирка способна ее навсегда испортить.

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