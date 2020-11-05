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Российский сотовый оператор добился мирового признания
Фото: freepik.com

Российский сотовый оператор добился мирового признания

Никита Миронов  

Общество

Знай наших! Оператор Tele2 получил пять золотых и одну серебряную награду крупнейшей международной премии в области клиентского сервиса и контактных центров Contact Center World. Международные эксперты отметили индивидуальный подход оператора к обслуживанию абонентов, инновационность решений, использование соцсетей в клиентском сервисе и уникальные подходы к рекрутингу операторов. За победу в конкурсе боролись более 1600 компаний из 50 стран мира.

Компания завоевала золото в пяти категориях: «Лучший большой контактный центр», «Лучшая инновационная технология», «Лучшее использование социальных сетей в контактном центре», «Лучшая кампания рекрутинга», «Лучшая исходящая кампания». Компания также получила серебро в шестой номинации — «Лучший клиентский сервис».

Организатором премии Contact Center World выступает международная ассоциация контакт-центров — Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. В состав жюри входят ведущие мировые эксперты индустрии контакт-центров и клиентского сервиса. В ходе голосования учитываются инновационность представленных решений, их влияние на клиентский опыт и операционную эффективность организаций.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2, рассказывает:

— Качественный клиентский сервис — один из ключевых элементов нашей бизнес-стратегии. Высокий уровень обслуживания клиентов — наш дифференциатор на рынке. Это заложено в ДНК концепции «Другие правила», которой следует компания. Мы стремимся предоставить лучший сервис как с точки зрения оперативности, так и отношения к клиенту. Наша победа доказывает, что мы не только задаем тренды обслуживания в России, но и то, что наши контактные центры являются одними из лучших в мире.

Ирина Буцких, руководитель департамента по клиентскому сервису макрорегиона «Москва», добавляет:

— Столичный абонент особенно требователен к сервису. Так, мы продолжаем фокусироваться на омниканальном обслуживании наших клиентов, чтобы не только сеть, но и услуги были максимально доступными для населения. Развивая качество предоставляемого сервиса, мы в том числе работаем на показатель NPS — это готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким. В Московском регионе по итогам III квартала 2020 года индекс потребительской лояльности составил 49 процентов. Мы также стали лучшей компанией на телеком-рынке столицы по показателю MNP — в первом полугодии 2020 года количество переходов от другого оператора с сохранением номера увеличилось на девять процентов год к году.

сотовый операторТеле2
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