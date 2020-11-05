Новый пилинг PRX-T33 избавляет от всех проблем с кожей

Фото: «Вечерняя Москва»

В косметологии часто применяют химические пилинги - для омоложения кожи, лечения акне, избавления от сыпи и пигментных пятен, удаления стрий, растяжек и рубцов. До недавнего времени для улучшения состояния кожи использовались монопилинги - например, фруктовые кислоты, теперь же гораздо чаще применяют комбинированные препараты, которые позволяют воздействовать комплексно и сразу на несколько проблем.

Химические пилинги делятся на три большие группы:

• AHA — с фруктовыми кислотами. Они удаляют верхний ороговевший слой эпидермиса и стимулируют глубокие слои кожи.

• BHA — феноловые и резорциновые пилинги. Эта группа токсически воздействует на организм, а потому не рекомендуется людям, у которых проблемы с почками или печенью, беременным и кормящим женщинам, детям.

• TCA — препараты на основе трихлоруксусной кислоты. Их применяют при хроно- и фотостарении кожи, мелких рубцах, пятнах, кератозе и т.д.

Один из новейших, но уже популярных TCA препаратов — PRX-T33. При очень простом составе — 33% трихлоруксусной кислоты и перекись водорода — он обладает потрясающим действием.

Преимущества:

• Отсутствие реабилитации — коже не понадобится время на восстановление.

• Безболезненная и быстрая процедура — никакого шелушения и жжения, весь сеанс занимает около 20 минут.

• Эффективно убирает рубцы постакне и пигментацию — отличный результат после курса процедур.

• Никаких сезонных ограничений — кожа не повреждается, а значит, можно не опасаться солнечных лучей.

Показания к применению:

• Потеря упругости кожи лица и зоны декольте.

• Профилактика и лечение фотостарения.

• Акне.

• Атрофические рубцы.

• Растяжки.

• Гиперпигментация.

• Гиперкератоз.

• Себорейный дерматит.

Действуя на клеточном уровне, две составляющие PRX-T33 обеспечивают биоревитализирующий эффект: кислота стимулирует активность фибробластов, а перекись водорода улучшает восприимчивость к TCA без повреждения кожи. Во время процедуры пилинг работает на разных уровнях: от поверхностного до средне-глубокого. Сапонины в составе раствора помогают активным компонентам проникнуть в участки кожи с различной толщиной рогового слоя.

Пилинг прошёл все клинические испытания и был проверен отечественными косметологами. В клинике известного питерского косметолога Оксаны Волковой препарат проверяли “на своих” и сочли его безопасным и приносящим результат.

При подготовке статьи использовались материалы, опубликованные на сайте ЦМК ОВ http://volkovabeauty.ru/.

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