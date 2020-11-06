Заведующая филиалом центра соцобслуживания в Текстильщиках рассказала о своей работе

Фото из личного архива Ольги Дмитриевой

Социальные работники, несмотря на пандемию, продолжают оказывать помощь людям старшего возраста. Заведующая филиалом «Текстильщики» территориального центра социального обслуживания «Кузьминки» Ольга Дмитриева рассказала, как начинала работать в социальной сфере и что для нее значит — помогать людям.

— Ольга Михайловна, как вы пришли в соцзащиту?

— Работать в сфере социальной защиты я начала в 1991 году, когда была принята на должность социального работника в центр социального обслуживания «Южнопортовый». Спустя пять лет стала заместителем руководителя этого центра. В 1995 году, когда было принято решение, что социальные центры должны стать ближе к жителям, их открыли в каждом районе города. И с 1 ноября я перешла работать в центр соцобслуживания «Текстильщики». Совсем недавно нашему центру исполнилось 25 лет. Есть ощущение, что за эти годы я познакомилась с каждым жителем Текстильщиков. Очень ценю всех этих людей и стараюсь делать все возможное, чтобы вовремя протянуть им руку помощи. Ведь это моя профессия — помогать, быть рядом, поддерживать, проявлять внимание и заботу.

— Получается, вы почти 30 лет работаете в сфере социальной помощи? Это же целая жизнь!

— Да. Это и есть вся моя жизнь. Я просто не представляю себя на другом месте. За 30 лет понятия «помогать» и «заботиться» действительно стали частью меня. И я чувствую себя в социальной защите как рыба в воде. Знаю все процедуры от и до, ведь я прошла путь от социального работника до заведующего филиалом. Поэтому всегда могу поставить себя на место любого сотрудника, понять его. Это очень помогает в работе. Иногда моей команде приходится нелегко. Например, большие испытания — как профессиональные, так и человеческие — выпали всем нам во время весеннего введения режима самоизоляции. В такие моменты важно поддержать сотрудников. Из такого человеческого отношения и строится командная работа. Хочу отметить, что у нас очень сплоченный коллектив. Большинство людей работают здесь от 10 до 25 лет. Мне кажется, это очень показательно. Некоторые приводят своих детей сюда работать. Мы одна большая семья.

— Вы упомянули о том, что во время весеннего режима самоизоляции было нелегко. С какими трудностями столкнулись сотрудники вашего учреждения?

— Во-первых, пугала неизвестность. Ведь мы ничего не знали о вирусе, боялись за своих подопечных, за родных и, конечно, за себя. Но все равно все самоотверженно трудились на благо москвичей. Мы просто не могли оставить людей без необходимой им помощи. Во-вторых, социальным работникам необходимо ездить по всей Москве и даже в Подмосковье, чтобы привезти заказы людям, находящимся в самоизоляции. Что касается продуктов, то сложность была только в том, чтобы купить все правильно. Иногда наши подопечные просят нас купить конкретное молоко в конкретном магазине — это занимает больше времени, чем при обычной заявке. Но мы делаем все точно так, как нас попросили, и даже иногда предвосхищаем желания: человек забыл попросить купить молоко, а мы знаем, что он его любит и покупаем. Он удивлен и доволен, а мы находим в этом неформальном служении людям особое удовлетворение!

— Какие дни самые загруженные сейчас, во время осеннего режима самоизоляции?

— На сегодняшний день за услугами обращается меньше людей, чем весной. Но все равно работы хватает. Трудимся всю неделю. Самые загруженные дни — это понедельник и четверг. Сейчас, как и весной, работает горячая линия Комплекса социального развития. Те, кому необходима помощь, делают заявку по телефону на получение продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, покупку корма для питомцев. Заявка принимается и оформляется, после чего передается на исполнение социальному работнику. И к середине дня мы уже начинаем собирать все нужные лекарства или товары, а потом отправляемся к получателям. Важно при этом соблюдать все меры безопасности, использовать маски и перчатки, а заказ передавать бесконтактно. Когда мы выполняем заявку, мы оставляем продукты и товары у двери, с самим человеком не контактируем.

— Сколько времени обычно уходит на выполнение одной заявки?

— Чаще всего мы получаем заказ и выполняем его в тот же день. На одну заявку обычно отводится около часа. Но все зависит от ситуации. Иногда бывают очень необычные заказы, для выполнения которых требуется значительно больше времени. Но мы все равно всегда стараемся работать максимально оперативно. Ведь нас так ждут.

— Были какие-то совсем необычные заказы?

— Конечно, и не раз. Однажды пожилая женщина попросила купить 20 порций мороженого, 20 лавашей и семена для рассады. Или еще один забавный случай, который произошел весной. Мужчина, который заказал доставку продуктов, самоизолировался на даче. Когда мы начали смотреть адрес, оказалось, что одна из социальных работниц нашего центра живет прямо напротив получателя. Это было очень неожиданно. Конечно, она с радостью отвезла мужчине его заказ. А потом все лето помогала ему, приносила продукты и лекарства. Или еще одна интересная история. Когда во время Пасхи закрывались церкви, многие пожилые люди сильно переживали, ведь для них очень важен этот церковный праздник. Чтобы порадовать подопечных, моя коллега нарвала у себя на даче вербы и договорилась со знакомым священником, чтобы тот освятил ее у себя дома. Освященную вербу она раздала всем своим получателям. Люди были очень рады, благодарили ее. Эта история очень показательная. Ведь она лишний раз подтверждает, что в нашей работе важны даже не столько сами услуги, сколько внимание и забота по отношению к подопечным.

— Бывает ли у вас при такой загруженности свободное время?

— Свободного времени у меня действительно немного, но, когда получается, я уделяю его своим хобби. У меня их несколько. Например, путешествия. Каждый год стараемся с моими родными, дочерью и внучкой, путешествовать по России. У нас такая красивая, яркая и разнообразная страна. Этого не понимаешь, пока не начинаешь путешествовать. А из простых, скажем так, «каждодневных» увлечений люблю по вечерам пройтись по Текстильщикам. Это один из моих самых любимых районов города. И даже не потому, что я тут работаю столько лет. Просто район действительно замечательный: приятные скверы, пруды с утками. Всегда приятно просто прогуляться здесь. И, конечно, во время прогулок встречаю иногда своих подопечных. С кем-то просто беседую, кому-то помогаю советом.

— Пешие прогулки — это здорово. Придерживаетесь здорового образа жизни?

— Еще как! У нас вся семья спортивная. Например, моя внучка серьезно увлекается хоккеем. Мы ее в этом поддерживаем и все вместе болеем за «Динамо», иногда даже на матчи ходим. А еще я очень люблю лыжи. Каждую зиму, как только в городе открываются трассы, обязательно катаюсь. И даже несколько лет подряд участвую в «Лыжне России». Очень захватывающее мероприятие. А летом мы с семьей стараемся чаще бывать на даче. И тут тоже своеобразный ЗОЖ: посчитайте-ка, сколько раз нужно наклониться, чтобы посадить все. А еще ведь и вскопать надо грядки, и прополоть. Получается отличная тренировка.

— А как боретесь со стрессовыми ситуациями? Ведь в работе с людьми без этого не обходится.

— Конечно, стресс в нашей работе всегда присутствует. Но я подхожу к этому философски. Важно понимать, что из любой ситуации есть выход. Ну и, конечно, нужно почаще улыбаться. Ведь с улыбки начинается хорошее настроение. А хорошее настроение поднимает боевой дух и заряжает бодростью.

Читайте также: Жителей столицы волнует одиночество