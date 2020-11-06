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Пять минут на размышление: корреспондент «Вечерки» поучаствовала в непростых квестах
Кадр из сериала «Сверхъестественное» / 2005

Пять минут на размышление: корреспондент «Вечерки» поучаствовала в непростых квестах

Дарья Пиотровская

Общество

Квесты становятся все более популярным развлечением среди москвичей. Корреспондент «Вечерки» отправилась проходить задания, чтобы испытать свою смекалку.

У дверей, где начинается квест, встречает его оператор Михаил Шелест.

— США, 1963 год, городок Ричмондейл. Вы работаете в местной газете, — погружает меня в условную действительность Михаил. — И однажды вам поступает странный звонок.

Сюжет вполне классический для фильмов ужасов — скверные дела творятся в психиатрической клинике. Ключ для входа в больничный коридор получить непросто — требуется найти и собрать много разных предметов. Решив головоломку, попадаю в следующую локацию, и тут становится совсем мрачновато... Того и гляди из-за угла выскочит нечто, похожее на медсестру из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Загадочный собеседник по громкой связи задает мне вектор поиска. По пути к цели необходимо решить всевозможные задачи на логику и интуицию, переворачивая все вверх дном в поисках подсказок.

Процедурная, палаты, кабинет доктора, зловещие надписи, коды, кнопки, ящики... Работать получается неплохо, но одна ошибка в финале сводит все усилия на нет — не удалось уберечь от опасности ключевого персонажа. Тут голос таинственного собеседника предупреждает: «Санитары идут!» Впопыхах нахожу ключ, открываю дверь.Таким правдивым кажется все происходящее — будто меня и правда преследуют. И вот оно — долгожданное спасение!

Оператор поздравляет. Но расслабляться не время, ведь на очереди новый квест.

— Вы — археолог на раскопках землянки, — говорит Михаил. — Мистическим образом переноситесь в годы Великой Отечественной войны. Вам нужно собрать войска и победить в бою.

Открыв дверь, оказываюсь в темном помещении с бревенчатыми стенами. Пахнет деревом. Звучат голоса — как из советского кино. Антураж продуман детально. В одной из комнат — огромный стол с планом сражений. Как будто мы в музее, но все предметы можно и нужно трогать. Время в реальности квеста движется быстро. Получив попутно несколько важных навыков разведчика, подхожу к финалу… Последний бой, трудный самый. Побеждаю! Включается свет, открывается последняя дверь. И вновь — поздравления.

— Многим хочется отвлечься от окружающего мира, на время почувствовать себя другим человеком, — объясняет Диана Роспускова, управляющая филиалом сети квестов. — Есть стереотип, что такие испытания должны пугать, но это не так. Людей напрягают не «страшилки», а в большей степени необъяснимость законов, действующих в предлагаемых условиях.

КСТАТИ

Суть игры — выбраться из запертого помещения за нужное время, решив ряд головоломок. Создатели квестов большое внимание уделяют правдоподобной атмосфере локаций.

Сюжетов много: от встречи с паранормальным до поиска реликвии, раскрытия преступления.

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