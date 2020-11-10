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Помогите стать русалкой. Что чаще всего ищут россияне в интернете
кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден феникса» / 2001

Помогите стать русалкой. Что чаще всего ищут россияне в интернете

Никита Миронов  

Общество

Сервис в интернете, где можно задавать вопросы и получать на них ответы от других пользователей, рассказал, какие поисковые запросы чаще всего вбивают россияне. «Вечерка» рассказывает о самых забавных из них.

В топ наиболее дурацких запросов входят такие перлы, как «зачем я вчера нажрался», «почему я идиот», «сколько хомячков нужно для получения добротной шубы», «когда мне дадут зарплату», «в Минске есть море?», «как звонить с мобильного на загранпаспорт», «как убить в себе слона», «как сделать волшебную палочку» и — о ужас! — «как стать русалкой» и «как стать вампиром». Также людей интересует: «Была ли на руке императора Николая II татуировка?» и «Куда делись все князья и графы?»

В целом же, по данным сервиса, пользователи в возрасте от 18 до 24 лет чаще интересуются, как заработать студенту и получить льготы, а также литературой для саморазвития и тем, какой подарок выбрать для парня или девушки.

Любители музыки часто вводят запросы в поисках музыки, не зная слов. Самым популярным стал «Та та тара та тарара та та тара та тарара», затем следуют «Тум тум тум тум тудум тум тудум» и «Па па па пара па музыки, не зная слов. Самым популярным стал «Та та тара та тарара та та тара та тарара», затем следуют «Тум тум тум тум тудум тум тудум» и «Па па па пара па па па пам пам парам». Один из самых частых вопросов от девушек: «Как создать идеального парня?» Впрочем, вряд ли они увлекаются генетикой, скорее лишь ищут голливудский фильм с подобным названием. Парни же интересуются: «О чем нужно говорить с девушкой?» Отвечу за «Яндекс» и «Гугл» — говорите о ней самой! Точнее — только спросите. Она сама сможет говорить о себе часами. Главное — не зевать и вовремя кивать!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Рязанцев, психолог:

— Большинство дурацких запросов в интернете делаются от стеснительности или трусости. Парни, например, часто спрашивают: «О чем говорить с девушкой?» — а девушки: «Как понравиться парню?» Смартфон — это машина, она в ответ на вопрос не поднимет тебя на смех и не скажет: «Фи!» Подобные запросы, увы, препятствуют формированию навыков живого общения.

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