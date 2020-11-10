«Нет авторитета среди блатных»: полковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в белгородской колонии

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания за совершение смертельного ДТП. О том, что ожидает осужденного актера в белгородской колонии, «Вечерней Москве» рассказал полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко.

— УФСИН России пошло Ефремову навстречу. Прежде всего, замечу, что до Белгорода от Москвы рукой подать. На поезде — ночь. Это удобно для тех, кто захочет его проведать. Кроме того, Белгородская область значительно южнее, климат там мягкий, в той же Мордовии гораздо прохладнее, — сказал офицер.

Собеседник «ВМ» заявил, что сейчас все зависит от самого осужденного. Звание заслуженного артиста среди осужденных, находящихся в колонии № 4, вряд ли сыграет какую-либо роль в отношении Ефремова, пояснил Макеенко. По его словам, придется «вписываться» в новую социальную среду и завоевывать в ней место:

— Его регалии никого не волнуют. Сейчас он такой же зэк, как и все остальные. Задобрить всех жареными гусями по шесть тысяч рублей, которых он заказывал в СИЗО для своих сокамерников, в колонии не получится. Там смотрят, «кто ты по жизни», исходя из своего видения мира.

Ветеран ФСИН добавил, что прошлая жизнь осталась у Ефремова позади, его будут проверять, «кто он в натуре». Деликатесами из тюремного магазина, по мнению Макеенко, всех проблем не решить, хотя от них никто не откажется.

Макеенко подчеркнул, что осужденному Ефремову придется «поставить» себя и перед администрацией пенитенциарного учреждения, и перед «сотоварищами»:

— У него нет полезных навыков, которые ценятся на зоне, и нет авторитета среди блатных. Ему придется доказывать, что он — мужчина и у него есть воля. Насколько он определится и реализуется, зависит от него. За этим процессом с первого дня будут наблюдать и «братва», и начальство.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Офицер напомнил, что подъем в колонии в шесть утра, затем — выход на построение. В первое время Ефремову придется привыкать к распорядку, предположил полковник:

— Питание там не то, к которому привыкла богема. Кормят так, чтобы мужик мог выполнять тяжелую работу. Но это не ресторан, к которому привыкли такие люди. При этом надо строго блюсти себя — бриться, мыться, причесываться. «Чушков» там не любят. Ему придется переносить тяготы и лишения и при этом оставаться человеком.

Эксперт предположил, что создать «Театр тюрем России», о котором до вынесения приговора фантазировал Ефремов, «просто так» у него не получится.

— С места в карьер делать то, что ему хочется, а не то, что надо, ему не дадут. Каждый «сиделец» обещает начальству, что «все будет нормально». Это делается, чтобы получить послабление и использовать полученные полномочия в своих корыстных целях. «Обмануть мента» у них — святое, — пожаловался ветеран ФСИН.

Макеенко добавил, что доверие перед администрацией Ефремову придется заслужить. Он высказал мнение, что актер получил шанс изменить свою жизнь.

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