Куриное филе — нежирное и свежее, но напичкано химией

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росконтроль проверил куриное филе брендов «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа Халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

Филе цыплят-бройлеров — продукт диетический, и жира в нем много быть не должно.

— Обрадуем всех, кто следит за фигурой: во всех проверенных образцах жира оказалось даже меньше, чем указано в маркировке, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Самое «постное» филе — «Латифа Халяль». Белка у участников теста, напротив, больше, чем указано на этикетке.

Эксперты также отметили, что все образцы свежие и пахнут именно куриным мясом, а не химией. И все же кое-что лишнее в них есть. Проведя гистологический анализ, специалисты обнаружили признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот в грудках «Ржевское подворье», «Латифа Халяль» и «Каждый день».

— Соли пищевых кислот обычно используются, чтобы увеличить выход готовой продукции, так как обладают влагоудерживающими свойствами, — пояснила Ирина Аркатова. — Их можно использовать в полуфабрикатах, обозначив это на этикетке. А вот в филе добавлять не разрешается! Получается, что производители сжульничали, желая вместо мяса продать нам куда более дешевые соляные растворы. Впрочем, это цветочки.

А вот ягодки.

— Допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превышен сразу у трех образцов, — рассказывает Ирина Аркатова. — В 1,7 раза — у образца «Первая свежесть», в 1,2 — у «Каждого дня» и более чем в 30 раз — у филе «Ржевское подворье». Учитывая, что у первых двух образцов превышение небольшое, однозначно обвинять в нем производителей мы не можем. Возможно, оно обусловлено нарушением условий транспортировки, хранения и реализации в торговой сети. А вот листерии в «Ржевском подворье» — совершенно очевидно — ответственность производителя.

Как пояснила эксперт, листерии — это микроорганизмы — возбудители инфекционного заболевания листериоза. Часто оно похоже на ангину, но могут случаться и поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и пожилые люди.

Что в итоге? Качественными и безопасными признаны лишь два филе — «Ярославский бройлер» и «Мираторг». «Первая свежесть» — в списке товаров с замечаниями. А все остальные участники теста — в черном списке Росконтроля. Впрочем, покупать это филе или нет — дело ваше.

— Лично я бы советовала любое куриное филе как следует варить или жарить, то есть подвергать тепловой обработке, — говорит врач высшей категории Лариса Алексеева. — В этом случае вы уничтожите все вредные микроорганизмы.

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