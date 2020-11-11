Как защитные средства от COVID-19 стали модным аксессуаром

Маски и перчатки уже не только средства защиты, но и элемент дресс-кода, средство самовыражения. Производители становятся все изобретательнее, предлагая дополнить их разными аксессуарами. Какие из них и правда нелишние, «Вечерке» рассказала пульмонолог Марина Казакова.

— Рынок реагирует на санитарно-эпидемические требования и потребности людей. Но нужно ко всему подходить с позиций здравого смысла — не скупать все подряд, а понимать назначение средства защиты, соответствует ли оно санитарным правилам и требованиям гигиены. Например, перчатки неэффективны, если носить их, не меняя, хватаясь за все подряд. Многие из аксессуаров могут быть полезны, если это не что-то вроде «блокаторов вируса», а барьерные средства, девайсы, чтобы маска сидела плотнее, запасы антисептика, который всегда под рукой. Дезинфицирующие браслеты — тоже неплохо, но на одно использование антисептика нужно не менее 30 миллилитров. Нет смысла в масках с отверстием, чтобы есть или пить.

Каркасы и кронштейны можно использовать, если маска продолжает закрывать рот и не образуется дополнительных отверстий по бокам. Шнурки и ремешки позволяют лишний раз не дотрагиваться до средств защиты. Но лучше просто чаще их менять. А вот чехлы, коробочки, пакеты для использованных масок — это хорошо. Защитные экраны для лица надо применять в комбинации с маской, так как сами по себе они не герметичны.

Капюшон с забралом

Когда погода портится, хочется не только спрятать лицо, но и прикрыть чем-то всю голову.

И тут странные идеи производителей могут показаться не такими уж бредовыми. Шляпы и капюшоны с прозрачным «забралом», закрывающим лицо и защищающим, по уверению продавцов, от попадания на него микробов.

Главное, чтобы ветер под эти экраны не задувал, и при этом было чем дышать.

Кронштейн на нос

Многие люди жалуются на то, что маска натирает им кожу. Но теперь есть возможность решить эту проблему! Для этого достаточно только надеть под маску, а точнее на переносицу, мягкий гелевый «мостик» из термопластика.

Как утверждают производители этого изобретения, в результате под плотно прилегающей маской образуется больше места, и средство защиты не будет запотевать от вашего дыхания.

Бабушкино вязание

Если раньше зимняя пора ассоциировалась с уютными свитерами, связанными кем-то из старшего поколения, то теперь символом заботы о внуках может стать шерстяная маска. А если не сможете уговорить бабушку на создание такого шедевра, производители уже подумали о том, как утеплить привычное всем средство индивидуальной защиты. Дизайн не обязательно должен быть ретро, есть и весьма креативные варианты.

Эльфийские ушки

Рынок средств индивидуальной защиты готов предложить множество весьма креативных вариантов решения проблемы, когда маска натирает. Среди таких — силиконовые накладки на уши. Они напоминают серьги-каффы, охватывающие кромку ушной раковины. Предполагается, что веревочки маски будут крепиться на таких «подставках», и дискомфорт от ее ношения станет значительно меньше. Да и выглядит это действительно очень оригинально — примерно как вытянутые вверх ушки эльфов.

Республиканец или демократ

«Трехмерную поддержку, разработанную в соответствии с кривой человеческого лица» — ни больше ни меньше предлагают в интернет-магазинах. Речь идет о каркасе для маски. Он нужен для того, чтобы между материалом маски и кожей был зазор, благодаря которому дышать будет легче. Один из самых оригинальных вариантов — силиконовые конструкции с рельефными надписями TRUMP-2020 и BIDEN-2020. Жаль только, что вряд ли через маску, надетую поверх, кто-либо разглядит вашу политическую позицию.

Футляр для маски

Бывают моменты, когда средство индивидуальной защиты нужно снять. Мы кладем его в сумку или карман, что не очень хорошо с точки зрения санитарии. Да и запасные аксессуары надо где-то хранить. Поэтому производители предлагают всевозможные чехлы, коробочки и футляры. Вариантов материала, формы и декора тоже предостаточно — есть из чего выбрать, на любой вкус и кошелек.

Антисептический браслет

Дезинфицирующий браслет — звучит, на первый взгляд, дико, но на практике это может оказаться удобным девайсом.

Суть в том, что устройство можно «заправить» антисептиком, перелив его из горлышка бутылки в маленькое отверстие в выпуклой части браслета.

Когда нужно обработать руки дезинфицирующим раствором, достаточно откупорить емкость, нажать на определенное место на браслете и выдавить немного средства на ладони.

Читайте по губам

Этому изобретению явно обрадуются любители перекусов — в интернет-магазинах появилась маска, которая имеет откидной элемент. На одном из сайтов есть вариант средства индивидуальной защиты с прозрачным «окошком», по периметру которого расположена магнитная рамка. Захотел подкрепиться — открыл отверстие, а после — закрыл. Да и улыбка через такую маску видна, и мимика! Недаром схожие средства ранее предложили использовать для общения с людьми, у которых есть нарушения слуха, и читающими по губам.

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Откровенная глупость

К сожалению, до сих пор есть те, кто сомневается в пользе ношения масок и предпочитает носить такие «средства защиты», которые от коронавируса точно не уберегут. И даже нос от ветра в них не спрятать. Это, например, прозрачные маски из очень тонкой ткани или в сеточку, кружевные, больше напоминающие нижнее белье. В этом списке — и все остальные экземпляры, которые не прилегают к лицу, зато отражают вкус владельца. Или, наоборот, его отсутствие.

САНТА НАДЕВАЕТ МАСКУ

Готовитесь ли вы к Новому году? Производители средств защиты — да. В продаже уже появились маски с оленями, Санта-Клаусом, сказочными сюжетами на пол-лица. Можно встретить даже «ковидные» елочные игрушки — с героями в медицинских масках. Интересно, что же мы увидим на Пасху? Люди искусства тоже не оставляют пандемию без внимания. Недаром считается, что творчество способно исцелять, по крайней мере, духовно. Ювелир Наталья Истомина придумала серьги, стилизованные под рулоны туалетной бумаги, броши в виде молекул коронавируса. А московские художники продают картины с такими названиями, как «Жизнь после пандемии».

КОЛЬЦО ВСЕВЛАСТИЯ

Желающих нажиться на эпидемии — множество. Есть на одном из сайтов предложение — кольцо якобы от пандемии.

Стоит всего-то 20 миллионов рублей. Продавец пишет: «Ничего не обсуждаю и не торгуюсь. Уверуй либо проходи мимо!» И добавляет на всякий случай: «Не верь разуму, верь своему духу». И правда, логика вряд ли оправдает такую покупку.

Можно приобрести и «прополисные коврики», и панамы против COVID-19, и «блокаторы вируса» на любой вкус. Первая волна таких товаров была весной.

Тогда «хитом» стал фен, который может «сдуть» коронавирус из квартиры. Кстати, в конце октября Мещанский районный суд Москвы признал незаконной рекламу оберегов на одном из сайтов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Никитина, врач-терапевт:

— Каких-то специфичных средств профилактики коронавируса нет. Снизить риск заболевания может высокий иммунитет.

Хорошо, когда человек ведет здоровый образ жизни, соблюдает режим дня, не курит, не пренебрегает умеренными физическими нагрузками. Важно правильное питание. Можно пить витаминные комплексы, принимать витамины C, D, есть лук и чеснок. Это не защищает от коронавируса, но укрепляет организм.

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