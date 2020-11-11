Оговорка по Фрейду. Горожане стали чаще обращаться к психологам

Фото: depositphotos.com

Осенью спрос на услуги психологов вырос на 89 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Вечерка» выясняла, как бороться с повышенной тревожностью и в каких случаях необходима помощь специалиста.

Аналитики популярного интернет-сервиса по подбору услуг и персонала отмечают, что Москва и Санкт-Петербург лидируют в списке российских городов, где максимально востребованы услуги психологов.

Виновата пандемия

Среди основных причин обращения за психологической помощью среди москвичей— тревожность из-за пандемии.

— Осенью спрос на психологов, как правило, растет всегда, однако в этом году ситуацию усугубляет еще и пандемия коронавируса. Зараженных все больше, в столице сейчас вводятся новые ограничения, а многие специалисты переходят на удаленный режим работы — все это, безусловно, влияет на психическое состояние людей, — рассказывает «Вечерке» психолог, гештальт-терапевт Анфиса Калистратова.

Спасительный режим

Как считает психолог, нервное состояние горожан обусловлено нехваткой проверенной информации и переизбытком фейков, которые расходятся через соцсети.

— Дезинформация, страх перед неизвестностью — основные причины тревожности и депрессии, — говорит Калистратова. — COVID-19 — это вирус, имеющий свои механизмы распространения. И организм способен с ним бороться. Посоветуйтесь с врачом, как укрепить иммунную систему. Нормализуйте режим питания и сна, займитесь физическими нагрузками.

Прислушайтесь к себе

Важно уметь расслабляться и не ругать себя за лишние минуты отдыха, не корить за невыполненные задачи.

— Осенью меньше солнца, и все процессы в организме замедляются. Не требуйте от себя такой же продуктивности, как летом, — отмечает психолог. — Многие не понимают этого и разочаровываются в себе. А тут еще коронавирус и связанные с ним ограничения. Человек впадает в уныние. Такого состояния нужно всеми силами избегать.

Курс на позитив

Анфиса Калистратова рекомендует прежде всего думать о чем-то хорошем и приятном. А вот бежать к врачу при первых тревожных признаках тоже не стоит. Так, на начальном этапе надо попытаться решить проблему самостоятельно: отфильтровать негативную информацию, заняться своим иммунитетом. Но если это никак не помогает и дурные мысли все равно вас преследуют, вам лучше записаться на сеанс к психологу.

— Зачастую наша тревожность связана с глубокими детскими травмами, когда родители с ранних лет не привили уверенность в том, что вы можете самостоятельно справиться с трудными ситуациями. В таком случае побороть депрессивные мысли в одиночку и без помощи профессионала будет сложно, — поясняет гештальт-терапевт.

Играйте и рисуйте

Эксперты сервиса по поиску работы отмечают, что этой осенью вырос спрос на антистрессовые товары — игрушки-трансформеры, подушки, магнитные головоломки. Количество таких заказов увеличилось на 22 процента по сравнению с прошлым годом.

Психолог Наталья Искра напоминает, что преодолеть тревожность поможет арт-терапия и новые хобби.

— Займитесь рисованием, пением, танцами, медитацией, кулинарией. Сейчас много онлайн-уроков, — говорит Наталья Искра.

ЧЕГО БОЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ

Больше всего женщины боятся осуждения, неудачи и неизвестности. Таковы данные исследования, проведенные в рамках проекта «Я для себя».

Страх осуждения

Именно он оказывает самое большое влияние на жизнь современных женщин. Об этом заявили 86 процентов опрошенных. Во многом причины такой фобии, которая заставляет отказаться от чего-то нового, кроются в прошлом.

— Когда в детстве мы сталкиваемся с жесткой критикой своих потребностей самыми близкими людьми, мы навсегда закрываем для себя тему желаний, чтобы больше не соприкасаться с болью обиды и разочарованием. Страх мобилизует внутренние ресурсы для новых задач, но он не должен ограничивать вашу жизнь, — рассказала врач-психотерапевт, клинический психолог Варвара Иванова.

А вдруг неудача

Боязнь потерпеть фиаско чаще волнует женщин в возрасте от 26 до 35 лет. Это как раз тот период, когда человек активно строит свою жизнь и принимает важные решения. Потому важно отмести все свои сомнения и не отказываться от поставленной цели.

Неизвестность

Эта фобия знакома дамам старше 46 лет, однако они способны взять себя в руки и двигаться дальше.

По результатам исследования, только 45 процентов опрошенных игнорируют свои страхи и действуют вопреки им, 22 процента идут на поводу у них, 10 процентов предпочитают общение со специалистом.

Ищите пользу

— Под влиянием страха в кровь поступают гормоны стресса — глюкокортикоиды, несущие в себе силу и выносливость, подготавливающие тело к нагрузкам для решения задач. В самом страхе заключен ресурс для преодоления трудностей, надо только научиться его использовать, — говорит врач-психотерапевт, преподаватель Института психотерапии и клинической психологии Варвара Иванова.

Опрос показал, что каждая десятая женщина не может принять свои желания и стремления. А 14 процентов боятся кардинально изменить жизнь. Труднее всего перемены даются в 26–35 лет. А вот после 46 совершать решительные поступки дамам проще. Лишь восемь процентов женщин ответили, что это сложно.

Будь что будет

Самоизоляция для многих стала возможностью узнать про себя что-то новое. Так, 36 процентов опрошенных заявили, что сумели расставить свои приоритеты.

— Происходящее в связи с коронавирусом ничему не научило, но стало легче на душе. Я отпустила вожжи и просто живу, — делится Дарья Павлова.

Кстати, благодаря карантину 15 процентов опрошенных сумели наладить коммуникацию с близкими.

КСТАТИ

от осенней хандры спасут продукты, стимулирующие синтез серотонина — гормона счастья: бананы, орехи, рыба, темный шоколад, свежие овощи, финики. В холодное время года также надо следить за пополнением витамина D в организме. Включите в свой рацион сыр, рыбу, морские водоросли, сливочное масло, яйца.

Читайте также: В Роспотребнадзоре напомнили о важности психологической поддержки в пандемию