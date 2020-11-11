Работать на троих

артиры станут дешевле. А купить их поможет льготная, под 6,5 процента годовых, ипотека / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Рынок труда в Москве сильно изменился. Многие работают дистанционно, и неизвестно, сохранят ли они свое место в следующем году. Что будет с работой в следующем году. Что будет с работой и зарплатой в ближайшее время?

Мы беседуем с HR-экспертом Зулией Лоиковой

— Что происходит сегодня с рынком труда?

— Его лихорадит. Не так давно Минфин заявил, что нужно сократить 100 тысяч военных и вообще расходы на весь силовой комплекс. Если это произойдет, то на рынке труда появится дополнительная рабочая сила: сами военные, возможно, их жены, которые раньше не работали. Конкуренция, стало быть, усилится. Вторая тенденция, которая уже прослеживается: всеобщий переход на цифру, к которому многие оказались не готовы. Родители многих школьников, например, утверждают, что учителя на дистанционке дают значительно меньше знаний, качество образования снижается.

То же самое касается преподавателей вузов. Вывод: чтобы выжить на рынке, нужно осваивать новые технологии, чтобы учить на расстоянии так же уверенно, как очно. Или искать другую работу. И госслужащих это коснется. Тех, кто годами перебирал бумажки, будут сокращать: многие процессы становятся автоматизированными.

— Куда в ближайшее время будет устроиться проще?

— В Москве остро не хватает рабочих. Границы закрыты, и будут закрыты еще долго, поэтому мигрантов стало физически меньше: кто уехал — назад уже не пускают. Поэтому остро требуются кассиры, дворники, строители всех профилей, уборщики, мойщики посуды в кафе и ресторанах, сортировщики, курьеры. Людям этих профессий можно рассчитывать даже на некоторое повышение зарплат. Также будут востребованы ITспециалисты. Спрос на них резко вырос, потому что они технически обеспечивают дистанционку.

— Можно в ближайшие месяцы рассчитывать на рост зарплат?

— Не думаю. Дело не только в общей экономической ситуации, но и в изменении самого рынка труда. Как было еще в начале нынешнего года? Огромная часть сотрудников московских офисов были люди из регионов. И в их зарплату работодатель был вынужден закладывать расходы на аренду жилья.

Он бы и рад нанять москвича, который квартиру не снимает, и платить ему меньше. Но такого числа москвичей на рынке просто физически нет. Что происходит сейчас? Огромная часть офисных сотрудников перешла на дистанционку. А удаленно можно работать откудаугодно! И на рынке появились жители регионов, которые говорят: мы готовы трудиться на московские компании у себя дома, причем за меньшую зарплату, потому что она все равно больше, чем в нашем городе.

И если квалификация у сотрудника подходящая, то работодателю проще нанять того, кто стоит дешевле. То же самое, кстати, происходит сейчас во всем мире. Крупные зарубежные компании нанимают россиян, владеющих английским, которые работают у себя дома в качестве, скажем, операторов кол-центра. Потому что россияне обходятся дешевле.

— Побеждает экономическая целесообразность?

Именно так. В будущем, я думаю, сложится ситуация, когда работник не будет принадлежать какой-то одной компании, а работать дистанционно сразу на несколько, потому что он не привязан к офису, куда нужно ездить.

— Какие еще работники будут наиболее востребованы?

— Прежде всего — медики. Во-первых, население, в том числе и в Москве, стареет, а значит проблем со здоровьем у него будет все больше. Во-вторых, медицина — это сфера, где человека крайне сложно заменить искусственным интеллектом. Будет большой спрос на специалистов, которые смогут составлять карту здоровья человека и планировать его долголетие. Будут востребованы иммунологи и люди, умеющие синтезировать вакцины, потому что мы входим в эпоху пандемий, когда будут появляться все новые и новые мутации привычных вирусов. А еще, я уверена, вырастет спрос на архитекторов и дизайнеров. Мы входим еще и в эпоху удаленной работы, когда дом и офис для тебя — одно и то же. И людям, конечно, очень хочется, чтобы их жизненное пространство было более комфортным и более здоровым.

— Подозреваю, что в ближайшие годы вырастет спрос и на риелторов.

— Думаю, да. Люди, имеющие возможность купить или арендовать недвижимость за городом, буквально бросились на этот рынок — возник ажиотажный спрос. Работы у риелторов прибавится еще и потому, что многие, я думаю, будут пытаться улучшить свои жилищные условия, с учетом того, что квартира теперь — это еще и рабочее место. А вообще, где бы вы ни работали, рекомендую повышать квалификацию, осваивать смежные специальности и новые технологии. В ближайшие годы будут востребованы специалисты, способные заменить сразу несколько своих коллег: в кризис, когда компании трудно, нужны именно такие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Рожков проректор Академии труда и социальных отношений:

—Как показала практика, во время пандемии очень высок спрос на водителей — в особенности таксистов. Возможно, потому, что они часто заболевают и выбывают из строя. Очень востребованы курьеры — доставщики продуктов и всех продающихся онлайн товаров. У бюджетников, включая силовиков, проблем никаких, их зарплаты стабильны. А вот практически все остальные категории работающих пока в группе риска. Причем и по зарплатам, и по наличию рабочих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Голованова руководитель исследовательского центра портала SuperJob:

— Самый низкий спрос сейчас на сотрудников АХО — административно-хозяйственных отделов и офис-менеджеров, которые раньше перекладывали бумажки.

При этом серьезно вырос спрос на врачей и медсестер, причем их зарплаты растут. Причина этого, конечно, в сложной эпидемической ситуации. А профессия, которая востребована больше всего, — айтишник.

Это неудивительно, ведь многие компании, я считаю, так и останутся на удаленке.

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