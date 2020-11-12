Изобретение студентов поможет защититься от инфекции

Руководитель учебно-производственного полиграфического комплекса техникума имени Красина Максим Колесов складывает маски в только что сделанный санитарный бокс. Воспользоваться средствами защиты смогут студенты, сотрудники и гости учебного заведения / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Московском техникуме креативных индустрий имени Красина создали санитарные боксы нового поколения, помогающие защититься от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, в чем особенность проекта.

Санитарный бокс стоит около входа в техникум. Конструкция, формой похожая на кафедру, сделана из армированного картона. Подойдя к боксу, можно обеспечить себе полный цикл мероприятий по защите от коронавируса. Здесь есть отделы для медицинских масок, одноразовых перчаток, салфеток, дезинфицирующих веществ, а также пакетов для правильной утилизации средств защиты. В боксе сделан и специальный отсек, куда можно выбросить пакет. Благодаря водоотталкивающему покрытию-пленке конструкции не страшен пролитый антисептик. Кроме того, бокс можно обработать дезинфицирующим средством.

Междисциплинарный проект по созданию санитарных боксов для учебных корпусов техникума сделали в учебно-производственной типографии. Идея возникла у преподавателей и была одобрена руководством.

— Обычно похожие конструкции сделаны из металла или тяжелого пластика. Мы же решили использовать картон, — рассказывает педагог дополнительного образования техникума Сергей Баранов. — Наш бокс получился очень легким, его без проблем можно перенести и поставить в любом месте, хоть в коридоре, хоть в аудитории, где собирается много людей.

Кроме того, по словам создателей, при каких-то поломках такой бокс проще сделать заново, чем чинить стационарный.

— На создание одной конструкции уходит несколько часов. Процесс вырезания всех элементов быстрый, это мы делаем автоматизированно. Потом остается склеить детали. Далее начинается самая долгая и кропотливая работа — приклеивание пленки так, чтобы она закрыла все края картона, — объясняет схему действий педагог.

Основные этапы производства конструкции — это ручной труд. На данный момент сотрудники техникума сделали несколько таких боксов: по два находится на каждой из образовательных площадок, и еще пару штук отправили в столичный Департамент образования.

Этот проект выполняет сразу несколько функций: формирует безопасную культуру поведения у обучающихся, подключает студентов в социально значимую проектную деятельность и повышает непосредственный вклад учебно-производственной типографии в решение приоритетных задач.

Одной из студенток, которая занималась разработкой боксов, стала ученица 4-го курса Анастасия Федотова.

— У нас не важно, на какое направление ты поступил, ты так или иначе включаешься в работу типографии. Вообще, я дизайнер, — говорит девушка. — Я считаю, что такой бокс получился очень удобным еще и в том плане, что ты точно знаешь, что у него можно взять все, что нужно. Раньше у нас маски лежали в одном месте, антисептики в другом, мусорки в третьем. И еще стало проще отслеживать, что заканчивается, и пополнять.

Анастасия признается, что ей приятно видеть, как студенты или преподаватели, проходя мимо, вспоминают и берут себе средства защиты.

Тем временем в коридоре звенит звонок. Сейчас в техникуме значительно меньше студентов — часть учатся дистанционно. В коридорах появляются ребята, которые, проходя мимо бокса, наносят на руки антисептик и меняют маску на новую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Колесов, руководитель учебно-производственного полиграфического комплекса техникума:

— Практика показывает, что в образовательном процессе темы и направления, касающиеся практических вещей, которые окружают нас в повседневной жизни, получают большой отклик. Да и студентам интереснее придумать, разработать и сделать что-то нужное и полезное здесь и сейчас. Поэтому мы пытаемся дать им возможность делать что-то реальное.

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