Сосисочный марафон: в столице прошел турнир пожирателей хот-догов

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве прошел чемпионат по поеданию хот-догов. Корреспондент «Вечерки» не смогла пропустить это событие и записалась в участники турнира.

«Хорошая подготовка — залог успеха», — так подумала я и полезла в интернет за советами, как же лучше подготовиться к подобному турниру. И... Лучше бы этого не делала.

Подготовка и разминка

Почти все рекомендации противоречили друг дружке. Кто-то советует с утра ничего не есть, чтобы проголодаться, а кто-то призывает плотно поесть, чтобы подготовить желудок к большому количеству пищи. Одни уверены, что употреблять надо маленькими кусочками, другие — что большими и не жуя. Кто кричит: больше горчицы и кетчупа! Мол, так хот-доги легче «проскальзывают», кто утверждает, что из-за соленого и острого съешь меньше... Прочитала я все эти «вредные советы» и закрыла поисковик. Решила положиться на интуицию.

Поэтому с утра (соревнования проходили вечером) съела немного каши и воздержалась от обеда. Пусть легкий голод станет моим союзником.

Знакомство с соперниками

Пришла на турнир, отметилась и пошла знакомиться с участниками. Первым делом обратила внимание на двоих мужчин внушительных габаритов. Неужели мне с ними соревноваться?

— Извините, — отвлекаю я их от разговора. — А вы тоже в турнире участвуете?

— Нет, мы просто увидели, что здесь будут соревнования, решили посмотреть, — отвечает один из парней.

От сердца отлегло. Если среди соперников не будет таких гигантов, у меня даже есть шанс занять не самое последнее место. Проведя небольшую «детективную работу», нахожу других участников — две девушки, компания из трех молодых парней, несколько мужчин посолиднее. Все достаточно худенькие.

— Мы с ребятами просто пришли поесть халявных хот-догов, — признается Игорь, участник чемпионата. — До утра тусовались, ужасно хочется есть.

Так что берегись нас. Поддаваться тебе не будем.

Им и не пришлось. Я попала в девичью команду с двумя подругами Светланами. Четвертым к нам поставили Александра — хоккеиста.

Съешь сколько сможешь

Выходим к столу, где каждого уже ждут по четыре хотдога и стакан воды.

— За две минуты нужно съесть как можно больше сосисонов, — рассказывает ведущий. — Можете запивать водой, добавить соус барбекю, горчицу или кетчуп. Главное съедать все — и сосиску, и булочку.

Решаю не добавлять никаких соусов и откусывать средние кусочки, чтобы проще было жевать. Звучит сигнал, время пошло. Первый хот-дог я съела быстро, он был вкусным. Но вот, взяв в руки второй, поняла... что наелась. Но азарт во мне запретил останавливаться, и вот я уже пытаюсь расправиться со вторым. Краем глаза слежу за своими соперниками.

Хоккеист сминал хлеб, чтобы было проще есть. Как он потом мне расскажет «за кулисами», этот совет он прочитал в интернете. Вот почему мне он не попался! Спустя две минуты с тарелки на меня смотрят два хот-дога, а в голове проносится мысль: «И почему я с детства малоежка?»

Но, к своему удивлению, я даже не последняя! Александр съел полтора хот-дога, а я, вместе с одной из Светлан, разделила второе и третье места, съев две штуки. В финал я не вышла, поэтому забрала с собой оставшиеся хот-доги и медленно заедала ими грусть, смотря, как соревнуются другие. Так мой сосисочный спринт превратился в настоящий марафон.

Победителем стал Алексей — один из самых молодых участников. Он в отборочном туре заглатывал хот-доги чуть ли не целиком.

— Я не готовился как-то специально, — объясняет Алексей. — Просто очень люблю поесть, вот и весь секрет.

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