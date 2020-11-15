Пять способов понять, что у ребенка есть врожденные музыкальные способности

Фото: Из личного архива Марии Геворгян

У каждого ребенка есть свои таланты. Для многих родителей важно понять, какие именно задатки присутствуют у малыша, на что обратить внимание, в каком направлении его вести, куда его лучше отдать заниматься, в какой области ему будет наиболее комфортно и на что делать акцент. На что обратить внимание, чтобы понять, есть ли у вашего ребенка способности к музыке, «Вечерней Москве» рассказала оперная певица, актриса Мария Геворгян.

— Ребенок стремится туда, где есть музыка. Просит включить ему детские песни или какие-то другие музыкальные произведения.

— Любит слушать музыкальные записи: не только колыбельные и детские песни, но и другую музыку. Просит повторить ту или иную композицию, из чего можно сделать однозначный вывод, что ему это нравится.

— Обратите внимание, как ребенок отвечает на ритм во время игры. Попробуйте простучать ему ритмическую последовательность и посмотрите, насколько точно он ее повторит. Нравится ли ему разучивать песни — насколько хорошо и быстро он их запоминает.

— Часто ли ваш ребенок поет. Насколько эмоционально и артистично он это делает? А возможно, он любит не петь, а танцевать, и в этом случае важно отметить, как он чувствует музыку, ритм.

— Если у вас дома есть музыкальные игрушки, играет ли он с ними? Возможно, он уже тянется к вашему пианино, если вы на нем частенько играете сами. Нередко музыкально одаренные дети в достаточно юном возрасте пытаются сочинять свои мелодии и всячески импровизировать.

За ребенком необходимо постоянно наблюдать, отмечать про себя важные моменты. Если в вашем доме часто звучит музыка, и он ее с удовольствием слушает, вы сами любите петь, а он вам подпевает, танцует, у вашего малыша определенно есть музыкальное дарование. При этом отсутствие ярко выраженных способностей не дает право считать ребенка «немузыкальным», возможно, во время обучения ребенок раскроется. Поэтому пока вы не начали заниматься музыкой, нельзя быть окончательно уверенным в том, что у ребенка нет музыкальных способностей.

Читайте также : Оперная певица объяснила, как с помощью телефона развить голос и слух