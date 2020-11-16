Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Поиск идеального свадебного платья — захватывающий и немного пугающий челлендж, который может быть довольно долгим и не всегда лёгким. Это краткое руководство по выбору свадебного салона поможет будущим невестам избежать каких-либо ошибок или разочарований при поиске наряда, а также сделает процесс увлекательным.

Свадебный бутик: как найти лучший

Безусловно, критерий нравится/не нравится очень субъективный, но в вопросах приготовления к свадьбе большинство девушек очень похожи, поэтому начните с отзывов о магазине. Читайте в интернете, спрашивайте у знакомых, постарайтесь узнать все подводные камни, с которыми сталкивались клиенты салона.

Следующие советы помогут определить уровень сервиса офлайн или онлайн-бутика:

1. Перед записью на приём (или посещением) узнайте, какие платья представлены в магазине, посмотрите, соответствуют ли они вашему стилю или нужному вам образу, поинтересуйтесь ценовым диапазоном. В небольших салонах чаще всего представлены классические наряды. Крупные мультибрендовые магазины, такие как UniRenter.ru, могут предложить любые стили, включая винтаж, в таком салоне доступна как покупка, так и прокат платьев.

2. Если есть особые требования, интересует конкретный дизайнер или модель, позвоните заранее, чтобы узнать, есть ли в салоне образец или смогут ли его привезти, наличие размеров, аксессуаров, а также праздничной одежды для жениха и гостей мероприятия. Бутик высокого уровня обязательно постарается максимально удовлетворить потребности клиентки.

3. Заранее уточните, взимает ли магазин плату за примерку — это довольно распространённое явление, потом при покупке часто дают скидку с цены на платье. В крупнейших салонах, которые дорожат репутацией, эта услуга всегда бесплатна.

4. Обязательно интересуйтесь дополнительными сервисами, это расскажет о качестве услуг и уровне салона: наличие стилиста, возможность приходить на примерку с сопровождением, подгонка платья, хранение наряда и варианты оплаты.

Самое главное в покупке свадебного наряда — это найти то самое платье и весело провести время!

Платье напрокат — это удобно и выгодно

Наряд невесты — одно из самых весомых вложений при подготовке к свадьбе. Спросите себя: стоит ли покупать дорогое платье, если надеть его придётся всего один раз? Прокат свадебных платьев — альтернатива для девушек, которые предпочитают потратить деньги на запоминающийся медовый месяц или воплотить в жизнь другие планы, но не хотят отказываться от платья мечты.

Главные плюсы аренды:

• существенная экономия средств;

• не нужно искать место хранения, тратить деньги на химчистку или думать, кому продать платье;

• взять наряд напрокат можно онлайн: никаких утомительных походов по магазинам;

• в любой момент платье можно поменять на другое.

На сайте UniRenter.ru, крупнейшего свадебного салона, представлены более 3,5 тыс. моделей свадебных платьев, которые любая невеста может взять напрокат. Выбрать из большого ассортимента может быть сложно, сузьте область поиска, отфильтровав такие параметры, как цвет, длина, силуэт, форма, рукава или декор.

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