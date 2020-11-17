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Тест-системы «третьего поколения» помогут москвичам проверить свою COVID-устойчивость
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Тест-системы «третьего поколения» помогут москвичам проверить свою COVID-устойчивость

Полина Французова

Общество

Как и прогнозировали многие эксперты, COVID-19 постепенно превращается в сезонное заболевание, а потому с приходом холодов москвичам стоит уделить дополнительное внимание мерам профилактики и защиты.

Чтобы максимально обезопасить себя от коронавируса и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует придерживаться пяти простых санитарно-гигиенических правил: 1) мыть руки с мылом, 2) соблюдать социальную дистанцию, 3) вести здоровый образ жизни, 4) использовать медицинскую маску, 5) в случае появления симптомов респираторной инфекции оставаться дома и вызвать врача.

Важно, чтобы этих правил придерживались, как те, кто с ковидом прежде не встречался, так и те, кто уже переболел, особенно если устойчивость к COVID-19 неизвестна. Оказывается, это не то же самое, что наличие антител класса G к SARS-C0V-2.

Исследования показывают, что при встрече с SARS-CoV-2 в организме образуются антитела к разным структурам вируса. И только часть из них обладают вируснейтрализующим эффектом, т.е. обеспечивают реальную защиту от повторного заражения. По-научному, это анти-RBD антитела. Но такие антитела могут не выработаться в достаточном количестве, если болезнь протекала в легкой форме. А со временем, в среднем через 4-6 месяцев, они пропадают в принципе у всех переболевших. Именно поэтому в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали новую тест-систему, которая среди всех антител класса G выявляет именно такие анти-RBD антитела, что позволяет дать достоверный ответ на вопрос «защищен ли я от коронавируса на данный момент?».

«По наличию антител класса M можно судить о том, что человек недавно был инфицирован вирусом. По наличию антител класса G можно говорить, что уже две-три недели прошло с того момента, как человек был инфицирован коронавирусом. Наша тест-система третьего поколения, мы ее так называем, среди всех антител класса G выявляет только те, которые непосредственно нейтрализуют вирус», – рассказывает директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Материалом для анализа, так же, как и в случае с обычным тестом на антитела, служит венозная кровь. При этом важно, что надежность тестирования на выявление анти-RBD антител очень высока. Его диагностическая чувствительность составляет 94 %, а специфичность — 100 %», — добавляет Мария Коломенцева, генеральный директор сети клиник «Ниармедик», которая в числе первых частных медучреждений Москвы предложила своим пациентам такой вид тестирования.

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