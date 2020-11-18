Три способа сэкономить на поездках в метро

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Мы все ездим в метро, но мало кто знает о способах экономии. Так, например, можно купить годовой абонемент «365 дней» – за 19 500 рублей. Тогда ежедневные передвижения по городу обойдутся всего в 53 рубля. Если учесть, что каждый человек обычно совершает минимум две поездки, то каждая обходится в 26,5 рублей. Хотя в целом количество поездок не ограничено. Правда, обычно мы ездим не каждый день, да и карту можно потерять. Второй вариант - купить билет «Единый» на 60 поездок за 1970 рублей. Тогда одна поездка обойдется в 33 рубля. Минус в том, что срок действия билета - 45 дней. Не успели потратить поездки - они "сгорели". Но появился новый способ экономии. Например, до конца этого года москвичи и гости столицы, имеющие карты «Мир», могут расплачиваться на турникетах метро и МЦК смартфоном, экономя на каждой поездке 20 рублей.

Чтобы совершить оплату таким способом, достаточно активировать экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести смартфон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт.

После оплаты со счета карты, привязанной в приложении, будет списана полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма скидки (20 рублей) вернется на счет карты. Если к приложению привязано несколько карт этой платежной системы, то сумма поездки будет списана с той карты, которая была выбрана в приложении картой «по умолчанию».

Что интересно, выгода для пользователей приложения суммируется с выгодой, предоставляемой пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена. Таким образом, в утренние часы будних дней - с открытия станции до 07:15 и с 8:45 до 9:15 — стоимость поездки, оплаченной на турникетах станций этих линий, для пользователей приложения Mir Pay составит два рубля.

— В последние месяцы мы видим высокую активность держателей бесконтактных карт, которые расплачиваются ими в московском метрополитене и на МЦК — каждая третья оплата банковской картой на турникетах здесь совершается по национальной платежной карте, — рассказывает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». — До конца года также можно сэкономить, если пользоваться бесконтактными картами «Мир». Расплачиваясь в метро и на МЦК этим способом, держатели таких карт экономят 10 рублей с каждой поездки, оплаченной на турникете. Стоимость проезда в этом случае составит 34 рубля. Для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий стоимость проезда в утренние часы будних дней при условии оплаты бесконтактной картой составит 12 рублей.