Как сдают электронику и электротехнику на переработку

Администратор экоцентра «Сборка» Софья Яворская принимает сломанный чайник, который пойдет на переработку. Всего в ноябре центр собрал более 830 килограммов электрохлама / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В экоцентре «Сборка» за первую половину ноября собрали и отправили на переработку 830 килограммов электрохлама. Сдать ненужную технику могут все желающие.

Экоцентр «Сборка» находится недалеко от станции метро «Сокол». Это одна из трех крупных точек, работающих в Москве, куда можно принести сломанные электрочайники, утюги, телевизоры, компьютеры и многое другое.

— Мы принимаем абсолютно любую технику и комплектующие. Например, зарядные устройства для телефонов или картриджи для принтеров, — рассказала сооснователь экоцентра «Сборка», координатор движения #МосЭко Анна Нафиева. — Если коротко, то это все, что втыкается в розетку или работает от аккумуляторов, кроме ламп.

В современном мире, насыщенном электронными и электрическими устройствами, образуется немало электрохлама. И нужно правильно его утилизировать. Просто так выкидывать на свалку даже сломанную технику нельзя, а уж тем более рабочие, но морально устаревшие приборы.

— В технике могут быть детали, которые считаются опасными отходами, — пояснила Нафиева. — Кроме того, в приборах содержатся пластиковые, стеклянные элементы, а иногда драгоценные или редкие металлы — и всему этому можно дать вторую жизнь.

Из экоцентра основной объем электрохлама отправляется на переработку в Фонд рационального природопользования, Национальную экологическую компанию и на завод «Экопласт». Это может быть и крупногабаритная техника — например, холодильники, стиральные машины и электроплиты. К слову, если есть необходимость, но нет возможности привезти все это в экоцентр самостоятельно, можно воспользоваться услугами экотакси. За отдельную плату приедет машина, которая заберет любую ненужную технику.

— Цена зависит от расстояния, а не от объема вторсырья, — уточнила Анна Нафиева. — Поэтому можно объединиться с соседями. Или сделать дома генеральную уборку, собрать и отправить на переработку сразу все вещи, которые давно хотели выкинуть. В экоцентре «Сборка» принимают более 40 видов отходов.

— Например, мы пока единственные в Москве, кто принимает стаканчики от кофе и чая, — подчеркнула Нафиева. — Дело в том, что внутри они покрыты слоем пластика, поэтому их нельзя сдавать с обычной макулатурой. Но, к счастью, мы нашли в подмосковном Солнечногорске предприятие, где в экспериментальном формате перерабатывают бумажные стаканчики, и отправляем им тестовые партии.

Также в экоцентре стоит контейнер проекта «Доброворот», куда можно складывать ненужную одежду. Если она в хорошем состоянии, то ее отдадут нуждающимся. Остальной текстиль отправят на переработку — из него сделают техническую ветошь.

КСТАТИ

В экоцентре «Сборка» работает Музей рециклинга, где собрано более 300 экспонатов, сделанных из вторсырья. Например, здесь можно увидеть купальник из эконила — материала, созданного из рыболовных сетей, которые бросили браконьеры, а волонтеры выловили в Средиземном море.

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