Молоко как у бабушки. Чем хорош отборный продукт

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В конкурсе «Московское качество — 2020» горожане среди прочего выбирали еще и лучшее отборное молоко. Чем оно отличается от обычного? Почему дороже? Кому стоит его пить?

Есть мнение, что отборное молоко — это просто более жирный продукт, рассказывает технолог молочного производства Игорь Котомин.

— Но это не совсем так. Отборным в современном производстве называют молоко высокого качества, полученное с одного фермерского хозяйства. Оно очищено от бактерий, а показатели белка и жира в нем природные — т.е. в них при обработке продукта не вмешивались, — пояснил эксперт.

Как пояснил специалист, в обычном молоке соотношение жира и белка приводится к единому стандарту. Для этого коровье молоко смешивают с обезжиренным сырьем или пропускают его через сепаратор.

— Отборное же молоко — цельное, оно содержит естественный процент жирности, который у каждой коровы свой. Он зависит от условий содержания и особенностей конкретного животного: сезона, вида корма, возраста коровы и т.д., — рассказывает Игорь Котомин. — Именно поэтому на упаковке изделия указывается не конкретный процент жирности, как на обычном молоке, а пределы массовой доли жира: например, 3–6 процентов.

Также отборное молоко отличает более бережная обработка. Его не стерилизуют, поскольку этот процесс уничтожает многие витамины и микроэлементы. Отборное молоко лишь пастеризуют, нагревая до температуры, при которой гибнут бактерии.

Именно поэтому срок хранения отборного молока в среднем — десять дней.

— Дело в том, что при пастеризации погибают лишь вегетативные формы организмов, но споры-то остаются жизнеспособными, — пояснил эксперт. — Именно поэтому отборное молоко относительно быстро скисает.

Почему этот продукт стоит на 20–30 процентов дороже обычного? Основных причин две: ему необходима более качественная упаковка и он быстро портится.

— При коротких сроках реализации риски производителей и продавцов, конечно, резко повышаются, — пояснил Игорь Котомин. — Это стерилизованное молоко можно год продавать: за это время кто-нибудь да купит. А пастеризованное за десять дней не продал, и все — можно выбрасывать. Поэтому покупатель, грубо говоря, платит еще и за нереализованный продукт.

Отборное молоко в отличие от обычного — продукт калорийный. И чем больше в нем жира, тем калорий больше. Поэтому если вы на диете, от отборного лучше отказаться, заменив это молоко обычным.

— Лично я бы рекомендовала отборное молоко детям с недостатком веса, — рассуждает диетолог Анна Кудрявцева. — Я еще застала те времена, когда городских детей отправляли в деревню — к бабушкам, на парное молоко. С таких каникул ребята возвращались здоровыми и круглолицыми. Ведь настоящее, «из-под коровы», молоко содержит много молочного жира. А это не только калории. Так, установлено, что кальций из молока успешнее усваивается как раз благодаря молочному жиру. То же самое происходит и с витаминами A, D, К, которые усваиваются организмом только в присутствии жиров. Так что отборное молоко для детей с недостатком веса полезно.

СПРАВКА

Минздрав России дал рекомендации по потреблению молочных продуктов. В день нужно употреблять не меньше трех порций: это 900 мл молока. Если учесть, что из 600– 700 граммов молока получается примерно 100 граммов творога, то вы можете съесть полпачки этого продукта, а потом выпить еще стакан молока или кефира.

Торговать онлайн пока умеем плохо

Несмотря на пандемию, пока в России лишь 0,2 процента покупок продуктов питания делается онлайн. В Японии и Великобритании для сравнения — 7,5 процента. В Южной Корее — 19,7 процента.

Такую статистику привел генеральный директор крупного онлайн-магазина Асан Курмангужин.

— Покупка продуктов — наверное, одна из самых консервативных привычек человечества. Меняется лишь то, как продукты появляются в наших холодильниках. Кому-то привычнее «обстоятельные» закупки, которые делаются семьей из нескольких человек с тем, чтобы одной покупкой полностью решить вопрос с питанием на неделю, — пояснил эксперт. — В то же время мы видим, что уже сейчас начинает набирать популярность модель экспресс-доставки — заказ небольшой продуктовой корзины — нескольких товаров — за короткое время, например 30 минут.

Маркетолог Антон Кравцов уверен, что популярность покупки продуктов через интернет будет зависеть от нескольких факторов.

— От того, насколько удобен будет их поиск на сайте магазина, насколько быстра доставка и, главное, качественны будут сами продукты, — говорит эксперт. — Многие москвичи столкнулись с тем, что в заказанные наборы кладут продукты с истекающим сроком годности. Формально они еще могут употребляться, но «жить» им недолго. Вторая проблема — сотрудники магазина путают составляющие набора или сознательно подкладывают аналогичные продукты, если нет выбранных. Но с ростом конкуренции, я думаю, проблемы исчезнут.

Минеральная подделка.Эксперты проверили «Ессентуки»

Росконтроль проверил минеральную природную воду «Ессентуки» популярных брендов: «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17», «Ессентуки № 17», «Заповедник здоровья», «О´кей/Родной бюветъ № 17, Ессентуки — город-курорт» и «Старый источникъ № 17».

«Ессентуки 17» — популярный бренд. Поэтому, увидев в маркировке название города Ессентуки или число 17, москвичи не задумываются, покупают ли они оригинальные «Ессентуки 17» или только знакомую надпись.

— Между тем «Ессентуки» — это лечебная природная минеральная вода, и к маркировке таких напитков предъявляются особые требования, — рассказывает ведущий эксперт экспертного центра Росконтроля Анна Плахотник.

В частности, в ней обязательно должно быть указано назначение природной минеральной воды — «столовая», «лечебно-столовая» или «лечебная». Также должен быть номер скважины с указанием месторождения или участка месторождения. Ну и, разумеется, общее содержание минеральных веществ — «общая минерализация».

— Проверенные образцы формально соответствуют этим требованиям. Нет в маркировке только информации о высоком содержании фторидов, — рассказывает Анна Плахотник. — В образцах «Компания Вимм-Билль-Данн «Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17», «Заповедник здоровья», «О’кей/Родной бюветъ № 17, Ессентуки — городкурорт», «Старый источникъ № 17» содержание фторидов выше нормы.

А еще эксперты обнаружили подделки. Так, на этикетке образца «Заповедник здоровья» нанесена надпись «№ 17».

— Но образец не соответствует характерному для лечебной минеральной воды гидрохимического типа «Ессентукский 17» составу по общей минерализации, — пояснила Анна Плахотник. — Придуманное название «Родной бюветъ № 17, Ессентуки — городкурорт» тоже вызывает ассоциацию с наименованием «Ессентуки № 17» ессентукского месторождения. Однако вода получена из совсем другого месторождения — Нагутского.

Что же получается? Производители пытаются выдать свой продукт за знаменитую воду, но их минералка из совсем других скважин! Хотя в целом вода вполне безопасна и ущерба здоровью не нанесет.

— По результатам экспертизы образцы «Заповедник здоровья», «О’кей/Родной бюветъ № 17, Ессентуки — город-курорт», «Старый источникъ № 17» добавлены в Список товаров с замечаниями, — рассказала Анна Плахотник. — Все остальные образцы рекомендованы к покупке.

Диетолог Елена Соломатина добавляет:

— Минеральная вода отличается от обычной питьевой, и пить ее желательно по назначению врача и в определенных дозах. Если вы абсолютно здоровы, то больше стакана минеральной воды в день лучше не употреблять. Пейте обычную воду!

бутылка воды

Верить ли популярным маркам

«ВМ» опросила читателей, доверяют ли они продуктовым брендам.

Ирина Домова, госслужащая:

— Покупаю продукты, ориентируясь исключительно на бренды. Дело в том, что один и тот же продукт, например гречка, может быть и очень хорошим, и дрянью, полной сора, в зависимости от производителя. Поэтому я всегда смотрю, кто именно продукт произвел.

Андрей Ефименко, преподаватель ВУЗа:

— Да, бренд имеет значение, и я обращаю на него внимание. Но, если разобраться, мы видим в разных магазинах один и тот же набор производителей. И их продукция стоит очень по-разному. Цена одного и того же батона колбасы может отличаться на 70– 100 рублей. Поэтому помимо брендов я выбираю магазин, где мои любимые продукты еще и более доступны.

Марина Головачева, домохозяйка:

— Бренд не гарантирует качества, абсолютно. Я, помню, несколько месяцев покупала мужу кефир довольно известного производителя. На вкус вроде нормальный. А потом, когда ввели регламент на молочные продукты, я увидела этот кефир на полке, где продается «молочка» с растительным жиром! Почему этот производитель не предупреждал покупателей сразу, что предлагает фактически подделку? Мне кажется, бренд — это не гарантия качества, а просто значок на упаковке.

Кирилл Ляшко, банковский служащий:

— Я доверяю не столько брендам, сколько продуктовым сетям. Делая покупки в приличных сетях, ты уверен, что там не будет просрочки, что сам товар — качественный, потому что всякую дешевую отраву, напичканную «химией», они на полки не пускают, чтобы не распугать покупателей. А в плохих сетях даже изначально качественные продукты могут быть испорченными, потому что их неправильно везли или хранили.

Вера Москалева, ландшафтный дизайнер:

— Никаких продуктовых брендов я не признаю и продукты покупаю на рынке. У меня знакомые продавцы мяса, рыбы, «молочки», овощей и фруктов. Покупаю у них годами, они ценят это и плохой товар никогда не предложат. А бренды — это история про рекламу и маркетинговые игры. Натуральные фермерские продукты дадут фору любым брендам и все равно выиграют.

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