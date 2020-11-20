Мал ковер, да дорог. Москвичи уделяют все больше внимания уюту в доме

Фото: картина художника Виктора Михайловича Васнецова «Ковер-самолет»

За окном минусовая температура — и это повод утепляться. Сейчас вновь возвращается мода на ковры, которые в нашей стране всегда любили — и красиво, и от холода защита. «Вечерка» вместе с дизайнером и модельером Людмилой Макаровой разбиралась, какие покрытия в тренде.

— Испокон веков ковры у многих народностей считались признаком богатства и достатка. В нашей стране мода на ковры, которыми украшали и стены, и пол, достигла пика в советские времена. Вот у нас и сложился стереотип: ковер — это что-то такое из далекого прошлого, это — для бабушек, да и вообще характерный признак «совка». Разумеется, это не так. Сегодня они снова в моде, — говорит Людмила Макарова. — Разнообразие ковровых покрытий велико, так же, как и цены на них.

Синтетика стоит порядка девяти тысяч рублей, на что-то более серьезное — шерсть, полушерсть или шелк — цены уже абсолютно другие. Выбор огромен: по текстуре и фактуре, цвету и дизайну. Все зависит от вашего вкуса.

В верности этого мнения убеждаешься, когда попадаешь в специализированный магазин и видишь разнообразие ассортимента, а также цены. Шутка ли — покрытие размером два на три метра может стоить полтора миллиона рублей и выше! Не случайно жители таких крупных городов, как Москва, все больше отдают предпочтение интернет-площадкам. По данным недавнего опроса агентств BCG и «Ромир», люди активно идут в китайские маркетплейсы за обоями, мебелью, коврами.

Устранители влаги

Очень часто хлопчатобумажные ковры кладут в помещения с высокой влажностью, так как они хорошо от нее избавляют. Но надо учитывать, что ковры из хлопка и так уступают по стойкости материалам выше, а при наличии влаги изнашиваются еще быстрее. По тактильным ощущениям они мягче шерсти, чистить их легче.

Противоаллергенные

Акрил — искусственный заменитель шерсти. Внешне и на ощупь покрытия такого качества сильно напоминают шерстяные, а их главное преимущество — они не вызывают аллергии и почти не скапливают статического электричества, в отличие от другой синтетики. Хорошо отталкивают влагу и плесень. Такой коврик особенно подойдет для ванной комнаты. Единственный минус — он менее износостойкий.

Роскошные

С развитием технологий шкуры-трофеи стали заменяться коврами. Именно они сегодня считаются незаменимой частью любого интерьера. Шкуры животных постепенно превратились в роскошные ковры из меха. Такое покрытие позволит сделать жилье теплым, уютным, а также необыкновенно модным и богатым. До недавнего времени самыми востребованными считались меховые ковры, выполненные из шкур леопарда, зебры и каракуля. Однако сегодня этот список дополнили ковры из меха пони и коровы.

В натуре дорого

Покрытия из натуральных материалов — самые дорогие. Как правило, это ручная работа. Они уступают искусственным в плане долговечности, но зато превосходят практически по всем остальным характеристикам. Правда, сегодня такие ковры — продукт не массовый. Это предметы сегментов «премиум» и «лакшери», что обусловлено их дороговизной и высокими требованиями к уходу.

Стильные

Кожаные ковры не слишком распространены, но могут отлично вписаться в дизайн вашей квартиры. Изготавливают их путем сшивания нескольких кусочков. За ними легко ухаживать, но они быстро изнашиваются.

Износостойкие

Ковры из полиэстера схожи с шерстяными, выглядят красиво и богато, особенно с высоким ворсом. Они мягкие, теплые, да еще и чистятся легко. Как и вся синтетика, на ощупь этот вид ковров мало отличается от натурального. У них меньше упругость, чем у акриловых ковров, зато они прочнее и долговечнее.

Шерсть лидирует

Шерсть по праву занимает лидирующие позиции в качестве натурального материала для ковров, ведь она очень теплая и мягкая, к тому же устойчива к износу и загрязнениям. Покрытия из такого материала плотные и толстые, поэтому хорошо поглощают звук и отталкивают влагу, являясь долговечным атрибутом. Служат от 20 до 50 лет.

Экзотические

Как с виду, так и на ощупь, покрытие из бамбука будет грубым в сравнении с другим сырьем. Выбирают такие изделия за их оригинальный внешний вид экзотической направленности. Также применяются схожие растительные материалы: джут, сизаль и морские водоросли. Ковры получаются износостойкими, но не подойдут для влажных помещений.

Неприхотливые

Этот вид покрытия неприхотлив в чистке, устойчив к загрязнениям и прочен. Ковер из нейлона отлично подойдет для мест с интенсивным движением.

Произведение искусства

По тактильным ощущениям ковры из вискозы сильно напоминают шелк и смотрятся роскошно, преимущественно за счет насыщенного рисунка, отдающего глянцевым блеском и переливающимся на солнце. Все это присуще шелку.

Шелковые покрытия вышиваются вручную из ярких, тонких, но прочных полотен. Вискоза — аналог, соответственно, гораздо дешевле натуральных, шелковых ковров. Ковры из шелка не кладут на пол, к ним относятся, как к произведению искусства, их место на мебели или стенах.

Простота ухода

Ковры из полипропилена и олефина тоже схожи с шерстью и не менее популярны. Причина тому — широкий ассортимент, низкая стоимость, неприхотливость в обращении, небольшой вес и насыщенность цвета с устойчивостью к чисткам.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ

Самым старым ковром из сохранившихся до наших дней во всем мире считается Пазырыкский ковер. По оценкам экспертов, его возраст — около 2500 лет. Это произведение умельцев было найдено археологами в 1949 году на Алтае, в долине реки Большой Улаган, в Пазырыкском кургане.

Ковер был очищен реставраторами и сейчас находится в Эрмитаже, где его можно лицезреть, удивляясь мастерству древних ковропрядов. Размер Пазырыкского ковра — 1,83×2,00 метра. На нем вытканы грифоны и фигуры всадников. В центре — орнамент из лучистых розеток, заключенных в рамку. Несмотря на возраст, ковер сохранил яркость красок.

УКРЫЛИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Ковры огромных размеров хранятся в Ашхабаде, в Музее ковров. Один из них называется «Туркмен калбы». Его соткали в годы Второй мировой войны. Площадь изделия — сто девяносто квадратных метров.

Рекорд «туркменской святыни» был побит после того, как появился ковер-гигант весом одна тысяча двести килограммов. Занимаемая им площадь — триста один квадратный метр. Рекордсмен занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На сегодняшний день самый большой в мире ковер по площади сопоставим с футбольным полем. Его соткали специально для мечети в Арабских Эмиратах. На молельный ковер ушло около тридцати восьми тонн хлопковой и шерстяной нити.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Потапова, модельер:

— Ковер — настоящее произведение искусства, которое занимает очень большое место в интерьере. Все должно правильно сочетаться — и по цвету, и по дизайну. Ковер — это украшение, как картина на стене. Выбирайте вдумчиво. На мой взгляд, для загородного дома больше подойдет ковер с естественными, природными мотивами. А для квартиры я бы приобрела что-то в пастельных тонах с расплывчатым рисунком.

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