Прямиком из печи. Корреспондент «Вечерки» поработала пиццемейкером

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пицца — блюдо, известное, кажется, каждому человеку в мире. Прохаживаясь по столичным улочкам в центре города, чуть ли не каждые несколько минут натыкаешься на место, где подают это ароматное лакомство, а сколько существует доставок на дом... Корреспондент «Вечерки» отправилась на кухню одного из ресторанов, чтобы разузнать все секреты и тонкости популярного блюда.

В пиццерию я впервые вошла не через главный вход, а через служебный. Гостеприимная менеджер Анастасия выдала мне сразу перчатки, маску, шапочку, халат, фартук и бахилы, померила температуру и осмотрела руки. Важно, чтобы они были здоровыми.

Подготовка

Первым делом, перед тем как попасть на кухню, я вымыла руки до локтей. Делать это нужно обязательно при работе с продуктами.

После управляющая Анастасия провела небольшой инструктаж о том, какие правила необходимо соблюдать, находясь на кухне. Одно из основных — поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте в течение всего дня.

Любопытный факт — пицца в этом кафе готовится на глазах у посетителей заведения. Люди должны видеть, как происходит процесс. Для этого на кухне установлены специальные стеклянные перегородки.

Приступим

Видов традиционного итальянского блюда очень много. Здесь их — 24. Анастасия предложила сделать классическую пиццу пепперони — одну из самых популярных и несложную в приготовлении. Итак, началось все с раскатки дрожжевого теста. Именно в эту пиццерию его привозят уже готовым и хранят в холодильнике. Взяв тесто, мы растянули его до самого большого размера в 35 сантиметров, предварительно выделив бортик в 1–1,5 сантиметра.

Там, где не будет присутствовать начинка, тесто немного поднимется, тем самым получатся края. Затем тесто нужно было прокатать дрокером для того, чтобы оно стало равномерным и не вздулось при выпечке, а после смазать томатной пастой — традиционным итальянским соусом из спелых томатов. Следующий шаг — закладка продуктов, которые уже были нарезаны и положены в специальные ящички, размещенные на рабочем столе повара. Кстати, рецепты различной пиццы наклеены там же, на линии начинения.

Сначала на тесто мы положили сыр моцарелла — он считается лучшим для пиццы. Сыр должен полностью покрывать томатную пасту. Затем приступили к укладке колбасы.

На лепешке размером 35 сантиметров должно лежать по краям 14 кусков колбаски, в следующем ряду — 8 и в серединке — 2. Ну вот и все. Отправляем лакомство в печь, разогретую до 200 градусов. Через четыре минуты уже можно было оценить то, что получилось, а вышло очень вкусно!

Парочка секретов от повара

Кстати, пепперони получила свое название в честь основного ингредиента — особого сорта колбасы салями Рере — «перец». Вся суть «итальянского пирога» — в пикантной остроте, которая и придает особенную прелесть этому блюду.

На приготовление любой пиццы обычно уходит до 12 минут. Опытные мастера справляются еще быстрее — минут за восемь.

Самое сложное — выучить все рецепты. Дальше уже оттачиваются скорость и навыки. Как только ты понимаешь, с чего начинает строиться пицца, — это перестает быть проблемой.

Народное блюдо без границ

История существования пиццы богата фактами и легендами. «Вечерка» собрала самые интересные из них.

Тысячи рецептов. Оказывается, существует около 2000 вариантов приготовления пиццы, и все они официально зарегистрированы.

Большая «Маргарита». Самая большая пицца «Маргарита» была приготовлена в городе Пезаро — 40 метров в диаметре и площадью 1208 квадратных метров. На нее ушло 9 тонн муки, 10 тонн томатного соуса и 8 тонн моцареллы.

Первая покупка. Зафиксировано, что именно пепперони стала первой покупкой, которая была сделана через интернет в 1994 году.

Для похудения. Японцы придумали вид пиццы, который помогает избавиться от лишних килограммов. Ее основа из теста содержит в себе древесный уголь, а он считается природным средством детоксикации.

Еда бедных. Изначально пиццей «баловали» себя только бедняки. Блюдо быстро завоевало место в рационе как сытное, быстрое, вкусное и дешевое. Знать отвергала еду для бедных, но известно то, что пиццу обожала супруга неаполитанского короля Фердинанда IV.

Доставка на орбиту. В 2001 году Роскосмос осуществил доставку пиццы на МКС. Российский космонавт Юрий Усачев стал первым, кто отведал ее на орбите.

Полезно для здоровья. Итальянские исследователи убеждены в том, что регулярное употребление пиццы снижает риск развития рака пищевода на 59 процентов.

Старт продаж. Первая «официальная» пиццерия открылась в Неаполе около 1830 года.

Начало карьеры. Многие известные люди начали трудовой путь с «итальянских пирогов». Стивен Болдуин и Билл Мюррей работали в пиццериях, а Жан-Клод Ван Дамм пиццу доставлял.

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