Никаких чипсов и макарон по-флотски: чем кормят московских школьников

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила СанПиН, согласно которым детей в образовательных учреждениях станут кормить исключительно здоровой пищей. А с 1 сентября 2020 года все учащиеся младших классов уже должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами или завтраками. «Вечерняя Москва» выяснила, как организовано питание в московских школах.

Разнообразие приемов пищи

Требования Роспотребнадзора, вступающие в силу в начале следующего года, касаются не только самых молодых по возрасту граждан, но и всех остальных категорий населения.

Например, в документе, опубликованном на сайте ведомства, написано, что для детей первого года жизни питание составляется индивидуально с учетом физиологических особенностей, а в организованных детских коллективах предусматривается распределение питания в соответствии с отдельными приемами пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). При отсутствии второго завтрака повышается калорийность первого. Пищевая ценность блюд должна повышаться и при проведении различных спортивных соревнований.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Как рассказали «ВМ» в Департаменте науки и образования города Москвы, все дошкольники уже сейчас получают пятиразовое бесплатное питание, а учащиеся 1–4 классов — бесплатные горячие завтраки. Помимо этого, у родителей всегда есть возможность выбрать завтрак и обед для своего ребенка с учетом вкусовых предпочтений за дополнительную плату.

— Также все дети из многодетных и социально незащищенных семей обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до окончания школы. А для организации дополнительного питания детей в школах работают буфеты. Ассортимент продукции включает прохладительные и горячие напитки, овощные и фруктовые салаты, бутерброды, а также выпечку, но только разрешенную для детского питания, — рассказали в ведомстве.

Что входит в меню и что запрещено

Школьное меню формируется в зависимости от сезонности и калорийности суточного рациона, а также возраста учеников. В него обязательно входят: мясо, молоко, кисломолочные продукты, рыба, фрукты, яйца, картофель, крупы, овощи, зелень, а также соки, какао и компоты. Готовят еду по утвержденным технологиям щадящим способом — только варят или тушат.

Нет в детском меню маринованных овощей, грибов, молочных продуктов с растительными жирами, кремовых кондитерских изделий, жареных, острых продуктов и блюд с ненатуральными красителями. Кроме того, не допускаются газированные напитки, чипсы, а также натуральный кофе, отмечают в департаменте образования.

Фото: «Вечерняя Москва»

С 1 января 2021-го, согласно требованиям Роспотребнадзора, детям нельзя будет также подавать макароны по-флотски, квас, острые соусы, блинчики с творогом и карамельные конфеты, в том числе леденцы. Всего в перечне 45 наименований различных продуктов, которые считаются скорее лакомством, нежели тем, без чего нельзя продуктивно прожить день. Разумеется, ограничения касаются и питания с нарушенной маркировкой, истекшим сроком годности и непрошедшего санитарную экспертизу.

Текущие правила устарели

Впрочем, уже сейчас требования к качеству соблюдаются и сама продукция представлена здоровой пищей. По решению учебного заведения в ассортимент буфетной продукции могут быть включены гипоаллергенные товары и продукты без сахара и глютена: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты. Такая продукция размещается на специальных стеллажах с говорящим названием «Здравушка», уточняют в департаменте образования.

Что касается новых правил Роспотребнадзора, то представители московского образования относятся к ним с пониманием.

— Действующие санитарные правила и нормы использовались в работе на протяжении нескольких десятилетий. И по многим вопросам уже не давали ответа с учетом современной реальности. Руководители образовательных организаций пока еще изучают новые санитарные требования, которые затрагивают вопросы хранения и поставки продуктов питания и готовых блюд, отдельное внимание уделяется витаминизации и здоровому питанию, — уточнили в департаменте образования и пообещали, что организации в обязательном порядке начнут их соблюдать после вступления законодательного акта в силу.

Кто поставляет и кто контролирует

Стоит упомянуть, как появляется питание в школах. Блюда могут готовить в столовых. Также существуют раздаточные буфеты, куда комбинаты питания поставляют еду. Поставщик выбирается на основании конкурса в рамках Федерального закона № 44.

— Поставщики питания в обязательном порядке имеют разрешение от органов Роспотребнадзора на оказание услуг питания. Их работу проверяют санитарные врачи, технологи, эксперты саморегулируемой организации, также при необходимости представители Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности. Помимо этого, в контрактах установлены жесткие требования к ассортименту и качеству пищевых продуктов и бутилированной воды, которые поставляются в учебные заведения, — добавили в департаменте образования.

Фото: «Вечерняя Москва»

Также в самих школах работает бракеражная комиссия, которая проверяет качество готовых блюд и только после положительной оценки дает разрешение на выдачу питания детям. Плюс надзор осуществляется со стороны самих родителей, Роспотребнадзора и Государственной инспекцией города Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК). Так что за питание детей можно не переживать.

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