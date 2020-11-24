Сделав покупки, москвичи могут выиграть машину или квартиру

Фото: freepik.com

Обычная покупка продуктов может превратиться в увлекательное и даже азартное занятие. Торговая сеть «Пятерочка» совместно с компанией PepsiCo уже в третий раз запускает новогоднюю игру, в рамках которой подарит победителям квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы.

В игре под названием «Исполняем мечты!» могут принять участие все гости, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении торговой сети. После этого вплоть до 11 января включительно за каждую покупку в сетевом магазине на определенную сумму с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов». Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнера акции гостю будет начисляться дополнительный «шанс».

Также еженедельно до конца игры будет проводиться розыгрыш сертификатов одного из ведущих интернет-магазинов России и начисление баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятерочка».

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.

— Новый год — один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд мы проводим «Исполняем мечты!». Шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты, — отмечает директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил:

— Перед Новым годом и во время рождественских каникул в продуктовых магазинах всегда праздничный ажиотаж. Люди хотят себя и близких порадовать, покупая не только привычный продуктовый набор, но и деликатесы. Траты на волне праздника всегда растут, это нормально. Но когда у покупателей есть возможность не только сделать приятные покупки, но при этом и что-то выиграть, это, конечно, большой плюс. Ну хотя бы потому, что поход в магазин из рутинного, в общем-то, занятия становится небольшим приключением. А уж если человек не только сыграет, но и выиграет, да еще и что-то ценное, то запомнит это надолго. Ведь судьба не так часто делает нам подарки! Вообще было бы здорово, если бы торговые сети играли с покупателями почаще.