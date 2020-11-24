В МЧС Центрального округа столицы рассказали, как снижают количество пожаров

Заместитель начальника 1-го РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России, подполковник внутренней службы Азат Абулев / Фото: пресс-служба Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве

На минувшей неделе в онлайн-формате прошло заседание круглого стола общественных советников главы управы столичного района Хамовники по вопросу «Об обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе в осенне-зимний период». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве.

На заседании выступил заместитель начальника 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по ЦАО подполковник внутренней службы Азат Абулев. В ходе выступления особое внимание было уделено причинам возникновения пожаров.

— В текущем году из-за неосторожного обращения с огнем на территории района Хамовники произошло 10 пожаров, на втором месте из причин — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В 2020 году приходится более 50 процентов из всех пожаров на жилой сектор, — отметил Абулев.

Докладчик отметил, что 1-й РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве продолжает профилактическую работу, и в жилом секторе наблюдается положительная тенденция к снижению пожаров в районе Хамовники. На заседании сообщили, что важное место в борьбе с пожарами занимают комплексный анализ и выявление наиболее подверженных риску граждан. Работе с группами риска, по словам представителей МЧС, уделяют особое внимание. К наиболее уязвимым категориям относятся пожилые граждане, многодетные семьи, инвалиды, лица, ведущие асоциальный образ жизни.

В ходе заседания было обращено особое внимание на недопустимость автовладельцами перекрытия пожарных проездов, ведь их машины, оставленные в месте, запрещенном для стоянки, могут послужить препятствием для пожарной техники.

— Особое внимание в ходе интернет-заседания было уделено безопасности детей: нередко причиной пожаров становятся игры с огнем. Дети, играя, случайно поджигают предметы домашнего обихода, и пламя в считаные минуты охватывает квартиру, — пояснили в пресс-службе.

В рамках заседания было еще раз уделено внимание необходимости строгого соблюдения требования пожарной безопасности и правильным действиям в случае возникновения пожара. Жители получили ответы на заданные вопросы, связанные с пожарной безопасностью в районе Хамовники.

Читайте также: МЧС заявило об уменьшении числа погибших и раненных при ДТП в Подмосковье